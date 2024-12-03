雅典錶上演動態棒球賽　啟動問錶投手動作

▲雅典表單問棒球腕錶，是結合自鳴與單問報時，以及活動人偶與的複雜錶款。（圖／雅典錶提供）

記者陳雅韻／台北報導

今年中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本，成功抱回冠軍獎盃，掀起全台棒球熱，也讓錶迷開始回想與棒球主題相關的名錶。回溯瑞士名錶雅典錶（Ulysse Nardin）2018年發表的單問棒球錶，不僅具複雜的自鳴與單問報時功能，還結合品牌知名的活動人偶設計，錶上的雕刻球員可真會上演比賽的。

雅典錶單問棒球腕錶的錶側2時方向按鈕為自鳴開關，對應面盤上2時位置的打擊者球棒可讀取開關狀態，錶殼4時方向的按鈕則是問錶啟動開關，啟動時投手的手臂會隨著報時聲音動作，讓錶主聽覺與視覺都享受，充滿賞玩樂趣。





▲HUBLOT於在台舉辦的世界12強棒球賽預賽之際，打造專屬投手計時器，並推出棒球縫線錶帶版本的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶。（圖／HUBLOT提供）

而今年最應景的棒球錶，非HUBLOT旗下第一只左冠錶Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶莫屬，白色陶瓷錶殼搭配手工特製紅白棒球縫線錶帶，完美呼應棒球的經典色，且品牌大力支持在台灣舉辦的世界棒球12強預賽，特別為此盛事製作2款投手計時器，維持比賽節奏順暢。

