卡地亞節慶LINE貼圖免費載還有小禮物　美洲豹、門僮圖案俏皮

▲演員暨歌手Aliocha Schneider、巴黎歌劇院芭蕾Étoile舞者Guillaume Diop與朴世恩、演員Deva Cassel與Nadia Tereszkiewicz共同演繹卡地亞節慶廣告。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入12月，準備迎接聖誕節與新年來臨，卡地亞（Cartier）特別邀請演員暨歌手Aliocha Schneider、巴黎歌劇院芭蕾Étoile明星舞者Guillaume Diop與朴世恩、模特兒暨演員的時尚之星Deva Cassel以及 Nadia Tereszkiewicz等5位來自各領域的亮眼新星，齊聚巴黎和平街13號專賣店拍攝歡慶佳節的宣傳照，他們穿搭的各個時髦珠寶、腕錶，都是犒賞自己或獻給親友的最佳禮物，品牌更寵愛台灣粉絲，於卡地亞台灣LINE帳號限時推出動態貼圖，藉由可愛貼圖向親友傳遞祝福。





▲卡地亞台灣LINE帳號，限時推出16款動態貼圖。

卡地亞台灣LINE帳號限時推出的16款動態貼圖，靈感來自聖誕年末節慶的音樂主題，卡地亞門僮、經典美洲豹，隨著悠揚的音樂舞動，美洲豹還調皮躍上琴鍵搭配「Happy」字樣，相當俏皮。即日起至2025年1月2日於卡地亞LINE官方帳號聊天室完成指定貼圖任務，即可蒞臨指定專賣店領取限量驚喜，兌換時間至明年1月19日，贈完為止。卡地亞節日主題動態貼圖點擊下載：https://line.me/S/sticker/33576

▲卡地亞推出節慶限定包裝。

▲亞洲首位登頂巴黎歌劇院最高級別「étoile」芭蕾舞者朴世恩，佩戴卡地亞Juste un Clou耳環與長項鍊。

卡地亞除了推出免費Line動態貼圖與大眾一起過節，同時間也於店上推行節慶限定包裝服務，讓收禮者能感受到滿滿的溫暖與情意。萬寶龍（Montblanc）則為冬日節慶推出限量100組的2024 Happy Holidays禮品組合，靈感源自白朗峰和阿爾卑斯山雪景的山形禮盒，內藏品牌精心挑選的禮品，包括萬寶龍標誌六角白星造型便利貼、森林元素貼紙、冬日高山風景圖案的20張附信封卡片、透明水晶球內有微型山間小屋、狐狸和正在閱讀松鼠的音樂盒、鋪克牌、一套4個動物造型金屬迴紋針，以及一本小冊子，均以橘色、棕色和象牙白色為主色調，展現清新優雅風格。





▲萬寶龍2024 Happy Holidays限量禮品組合，138,700元。（圖／萬寶龍提供）