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ZENITH叢林錶流露野性美　配虎眼石錶圈與護橋獨一無二

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▲▼ZENITH,Cartier 。（圖／公關照）

▲ZENITH推出限量50只的DEFY Extreme Jungle叢林限量版腕錶，942,700元。（圖／ZENITH提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH以極限環境為主題，繼沙漠與冰川版本腕錶後，今發布限量50只的最終版本DEFY Extreme Jungle叢林限量錶，令人驚豔的是將天然寶石融入設計中，以磨砂鈦金屬打造的45毫米錶殼，結合虎眼石製的十二邊形錶圈與按鈕護橋，再搭配叢林綠色調面盤與錶帶，流露野性美感，特別是金棕色虎眼石紋理為天然形成，代表每一款限量錶都是獨一無二之作。

▲▼ZENITH,Cartier 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Extreme Jungle叢林限量版腕錶以磨砂鈦金屬打造錶殼、十二邊形錶圈，並搭配虎眼石按鈕護橋。

ZENITH DEFY Extreme Jungle叢林限量錶擁有鏤空的透明藍寶石面盤，功能小盤染上叢林綠色調，同時搭配虎紋靈感的鑲貼計時盤與米色夜光時標及指針，各項功能一目了然，面盤透出El Primero 9004自動上鍊機芯，配備兩組獨立擒縱機制，一組用於時間顯示，另一組用於計時，測時精準度達1/100秒，而機芯裝飾也呼應叢林主題，主夾板以卡其綠色裝飾，配以相同色調的緞面拉絲星形自動盤。此限量錶附3款錶帶供自行替換，包括鈦金屬錶鍊、鈦金屬摺疊式錶扣搭配綠色壓紋橡膠錶帶，以及黑色Velcro魔鬼氈錶帶。

▲▼ZENITH,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞綠色面盤的Ballon Bleu de Cartier腕錶，243,000元。（圖／卡地亞提供）

近幾年綠色錶款風潮未歇，卡地亞（Cartier）經典Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕錶，即推出綠色面盤的40毫米自動錶，陽光射線紋飾霧面深綠色錶盤搭配鍍銀劍形指針與時標，相當出色，與正裝或休閒服裝都能完美搭配。

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關鍵字：

ZENITH, Cartier, 卡地亞

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