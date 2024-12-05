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任達華學霸女兒登巴黎名媛舞會　九頭身星二代美翻

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▲▼任達華女兒任晴佳。（圖／翻攝IG）

▲任達華（右）為愛女任晴佳苦學華爾滋，在巴黎名媛舞會上翩翩起舞。（圖／翻攝ellayamm IG）

記者陳雅韻／台北報導

香港影帝任達華與名模老婆琦琦的20歲愛女任晴佳，被譽為「世界10大奢華晚會」之一的「巴黎名媛舞會Le Bal des Débutantes」邀請，與其他19位同樣出身名門的年輕女孩一同參加11月30日於巴黎舉辦的舞會，昨（4日）任晴佳終於分享當天的美照，身高180公分的她擁有42吋大長腿，穿上高級訂製服猶如女神降臨，任達華為她初登場的重要時刻苦練華爾滋，在舞會上父女倆翩翩起舞，父親對女兒的愛溢於言表。

▲▼任達華女兒任晴佳。（圖／翻攝IG）

▲任達華（右起）、任晴佳、琦琦一家三口都擁有高顏值。（圖／翻攝ellayamm IG）

擁有九頭身完美比例的任晴佳，18歲起跟隨媽媽琦琦當上模特兒，面對鏡頭落落大方，而在學業表現上也相當出色，早先在英國倫敦大學念書，今年已轉到美國紐約名校哥倫比亞大學就學，被港媒封為有高顏值的學霸星二代。

▲▼任達華女兒任晴佳。（圖／翻攝IG）

▲任晴佳身穿巴黎高級訂製服品牌Giambattista Valli禮服搭配Jimmy Choo高跟鞋亮相。（圖／翻攝giambattistavalliparis IG）

任晴佳此次受巴黎名舞會之邀，再次獲得媒體矚目，當天她身穿巴黎高級訂製服品牌Giambattista Valli雪紡紗禮服搭配Jimmy Choo高跟鞋亮相，胸前是如花卉般立體抓皺設計，蓬裙則為前短後長，讓她在行走間能大秀美腿，同時長裙襬飄逸，氣勢非凡，她不僅以巴黎鐵塔前留下美麗倩影，也與父母拍下珍貴合影，紀念人生的重要時刻。

▲▼任達華女兒任晴佳。（圖／翻攝IG）

▲任晴佳以巴黎鐵塔為背景留下美麗倩影。（圖／翻攝giambattistavalliparis IG）

►葛妮絲派特洛千金承襲高顏值　登巴黎名媛舞會驚豔全場

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關鍵字：

任達華, 琦琦, 任晴佳

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