fb ig video ETtoday search mobile

「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動

>

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（右）與姊妹淘到南極旅遊，三人好默契都拎愛馬仕滾羊毛邊的Teddy凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，11月才剛結束36歲生日的上海之旅，近日已與父母、好友一同飛往南半球的阿根廷，參加豪華的南極郵輪之旅，百億身家的她即使到天寒地凍的極地行頭依然精彩，戴著香奈兒（CHANEL）毛茸茸耳罩、拎著愛馬仕（HERMÈS）滾羊毛邊的Teddy凱莉包應景。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴欣賞南極日落，戴著香奈兒毛茸茸耳罩。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴11月與老公、一雙兒女搭乘私人飛機到上海進行生日旅行，當時她行李中一箱RIMOWA行李裝滿愛馬仕、香奈兒與Lora Piana等8件總值近逼千萬元的名牌包；而此次參加奢華的南極之旅，也少不了愛馬仕羊毛裝飾的暖呼呼鞋子與Teddy凱莉包相伴，與她同遊的好友們也展現好默契，都帶了同款愛馬仕姊妹包出遊。

一般旅行社18天的南極遊輪之旅，約90萬元起跳，行程內容包括欣賞冰山壯麗景致、近距離觀察企鵝、在南極洲體驗皮划艇等精彩活動，陳雪鈴此行全部體驗，而身為商場女強人的她，不忘藉此行宣傳自創美妝品牌LUMI Beauty的商品，透露在南極旅行臉部極度乾燥，一定要敷上自家面膜維持肌膚水潤。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴與朋友品茗賞冰山。（圖／翻攝chrystan_x IG）

►賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點

►凱特王妃香奈兒包與大衣都是舊藏　選穿勃根地紅有玄機

關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

ZENITH叢林錶流露野性美　配虎眼石錶圈與護橋獨一無二

ZENITH叢林錶流露野性美　配虎眼石錶圈與護橋獨一無二

《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶

《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶

賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點

賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點

凱特王妃香奈兒包與大衣都是舊藏　選穿勃根地紅有玄機 雅典錶上演動態棒球賽　啟動問錶投手動作 卡地亞節慶LINE貼圖免費載還有小禮物　美洲豹、門僮圖案俏皮 蕾哈娜擠出傲人上圍配藍色皮草　浮誇造型像極「毛怪」　 宋慧喬與小13歲秀智合體畫面太美　南韓女神約會都穿代言精品 莉莉柯林斯罕見擠出「北半球」　加碼露腿辣翻慈善夜 浪琴雙色錶配鐫刻數字好活潑　月相錶添浪漫氣息

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面