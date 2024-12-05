「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動

▲陳雪鈴（右）與姊妹淘到南極旅遊，三人好默契都拎愛馬仕滾羊毛邊的Teddy凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，11月才剛結束36歲生日的上海之旅，近日已與父母、好友一同飛往南半球的阿根廷，參加豪華的南極郵輪之旅，百億身家的她即使到天寒地凍的極地行頭依然精彩，戴著香奈兒（CHANEL）毛茸茸耳罩、拎著愛馬仕（HERMÈS）滾羊毛邊的Teddy凱莉包應景。





▲陳雪鈴欣賞南極日落，戴著香奈兒毛茸茸耳罩。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴11月與老公、一雙兒女搭乘私人飛機到上海進行生日旅行，當時她行李中一箱RIMOWA行李裝滿愛馬仕、香奈兒與Lora Piana等8件總值近逼千萬元的名牌包；而此次參加奢華的南極之旅，也少不了愛馬仕羊毛裝飾的暖呼呼鞋子與Teddy凱莉包相伴，與她同遊的好友們也展現好默契，都帶了同款愛馬仕姊妹包出遊。

一般旅行社18天的南極遊輪之旅，約90萬元起跳，行程內容包括欣賞冰山壯麗景致、近距離觀察企鵝、在南極洲體驗皮划艇等精彩活動，陳雪鈴此行全部體驗，而身為商場女強人的她，不忘藉此行宣傳自創美妝品牌LUMI Beauty的商品，透露在南極旅行臉部極度乾燥，一定要敷上自家面膜維持肌膚水潤。





▲陳雪鈴與朋友品茗賞冰山。（圖／翻攝chrystan_x IG）