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「大馬最美千金」慶生豪宅曝光　么兒爬逾200萬LV硬箱塔祝賀

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▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴生日前夕出席自創美妝品牌LUMI Beauty，手拎愛馬仕鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

時尚中心／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴近日歡度36歲生日，既是學霸也是商場女強人的她，據傳身家上百億元，是各大精品品牌的超級VIP，因此生日當天一醒來，客廳堆滿品牌與親友送的花與氣球，也洩露了她豪宅一角盡是Dior等名牌抱枕，不過再多禮物也比不上一雙兒女以軟萌童音獻上的生日祝福，讓她完全融化。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴36歲生日，豪宅堆滿香奈兒等精品品牌與親友送的花與氣球。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin育有一雙兒女，么兒在她生日當天祝她生日快樂，竟將LV（Louis Vuitton，路易威登）與日本藝術家草間彌生聯名的硬箱塔當玩具爬上爬下，此聯名硬箱雖可單獨購買，但陳雪鈴大手筆包下4個硬箱組成硬箱塔當居家擺件，總值超過200萬元。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴么兒爬上LV要價超過200萬元的草間彌生聯名硬箱塔組，祝她生日快樂。（圖／翻攝chrystan_x IG）

開心過生日外，陳雪鈴也忙於打理自創美妝品牌LUMI Beauty生意，親自當最美代言人出席活動宣傳；而休閒娛樂就是搶到頭排欣賞「姊夫」劉德華的演唱會，因為她是劉德華老婆朱麗倩的表妹，表姊夫巡迴到馬來西亞開唱，一定要現身捧場。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴開心聽姊夫劉德華的演唱會。（圖／翻攝chrystan_x IG）

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關鍵字：

陳雪鈴, LV, Louis Vuitton, 草間彌生

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