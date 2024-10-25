GP三金橋陀飛輪錶捨零件超通透　宛如漂浮半空中

▲GP Bridges金橋系列三飛橋陀飛輪腕錶2024 GWD特別款5,538,000元。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到瑞士名錶芝柏表（Girard-Perregaux，簡稱GP），多數人腦海浮起的第一印象，肯定是1889年於巴黎世界博覽會展出並贏得金牌獎的三金橋陀飛輪懷錶，獲得「錶中蒙娜麗莎」的美譽，傳承百年至今仍是藏家矚目焦點，新款Bridges金橋系列三金橋陀飛輪腕錶2024 GWD特別款較過往設計更為通透，三金橋與錶面內緣的接觸點更少、機芯零件也精簡，三金橋彷彿漂浮在半空中。



▲GP La Esmeralda「神秘駿馬」陀飛輪蜂蜜金腕錶限量18只，14,468,000元。

▲GP La Esmeralda「神秘駿馬」陀飛輪蜂蜜金腕錶底蓋可打開欣賞機芯。

GP Bridges金橋系列三飛橋陀飛輪腕錶2024 GWD特別款不僅具絕佳透視感，細部裝飾也相當講究，玫瑰金三金橋上下兩面經黑色PVD鍍層工藝處理，其倒角邊緣則摒棄黑色塗層，顯露玫瑰金線條達到黑與金對比效果；另一只美學與工藝兼具的La Esmeralda 神秘駿馬陀飛輪腕錶，則推出蜂蜜金款式，結合金雕與大明火琺瑯工藝，最上方與最下方金橋各有一匹奔馳金馬，底蓋亦有手工雕飾的三匹駿馬圖案，開啟底蓋則顯露精心裝飾的GP09600自動上鍊陀飛輪機芯，限量18只。





▲寶璣鉑金搭配黑色大明火琺瑯面盤的Classique 5177腕錶（左）1,284,000元，Classique 7787腕錶1,528,000元。（圖／寶璣提供）

寶璣（Breguet）也運用大明火琺瑯工藝，為Classique系列新添優雅新錶，以珍貴鉑金錶殼搭配深邃黑色的大明火琺瑯面盤，打造簡潔大方的三針功能5177腕錶，以及具月相和動力儲存顯示的7787腕錶，兩款均搭配中央鍍銠鏤空「月形」寶璣指針，雋永耐看。

