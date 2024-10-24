Grand Seiko台灣限定錶慶在台70年　白孔雀面盤優雅開屏

▲Grand Seiko年度台灣限定款白孔雀翎Peacock SBGJ281，220,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是Seiko在台70周年，旗下高端品牌Grand Seiko特別推出限量70只的白孔雀翎Peacock台灣限定款SBGJ281慶祝，設計靈感源自在許多文化中象徵高貴、幸福的孔雀，以日式寫意手法在純白面盤上呈現孔雀開屏意象，採用壓紋工藝打造出中心向外延伸的放射紋理，此鍊帶錶另附有孔雀藍鱷魚皮錶帶，兩側點綴金線呼應孔雀鮮豔羽翼。





▲Grand Seiko年度台灣限定款白孔雀翎Peacock SBGJ281，採用壓紋工藝於面盤展現孔雀開屏的羽毛紋理。

Grand Seiko白孔雀翎Peacock台灣限定款-SBGJ281為標誌性的44GS錶殼，且首度升級為白鋼材質，搭配孔雀開屏意象的面盤以及鋒利劍針、五面鑽石切割時標、金色的GMT指針與品牌縮寫GS字樣，錶背則鐫刻限量字樣，彰顯品牌與台灣的深厚淵源；內載Grand Seiko 9S86 Hi-Beat 36,000 GMT機械機芯，具55小時動力儲存，由裡而外都展現日本職人一絲不苟的精神，因此品牌特別邀請紙雕藝術家成若涵為此台灣限定款創作紙雕作品，展現融入GS機芯、小零件、指針線條的孔雀紙雕，與錶款一同展示。





▲紙雕藝術家成若涵專為Grand Seiko台灣限定款所打造紙雕作品。





▲紙雕藝術家成若涵為Grand Seiko設計的紙雕圖面融入GS機芯、小零件、指針線條等元素。

今年與台灣連結緊密的限定錶，還有瑞士名錶百年靈（Breitling）與源自台灣的STARLUX Airlines星宇航空共同打造的3款特別版聯名腕錶，百年靈執行長喬治科恩（Georges Kern）與星宇航空創辦人暨董事長張國煒9月時難得同台造勢，宣傳配色與細節都能讓人聯想到星宇航空的錶款，分別為限量140只的Navitimer B01 Chronograph 43 STARLUX AIRLINES EDITION航空計時腕錶星宇航空特別版不鏽鋼款與限量25只的玫瑰金版，以及限量10只的Emergency II STARLUX AIRLINES EDITION緊急求救腕錶星宇航空特別版。





▲星宇航空董事長張國煒（左）與百年靈執行長Georges Kern一起秀聯名錶。（圖／百年靈提供，以下同）





▲百年靈Emergency II緊急求救腕錶星宇航空特別版，626,000元。