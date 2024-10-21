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蘇富比台北展60億拍品　乾隆逾2億轉旋瓶、莫內《睡蓮》開放參觀

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▲▼蘇富比,富藝斯 。（圖／公關照）

▲香港蘇富比將拍賣清乾隆御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶《大清乾隆年製》，估價約205,538,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蘇富比（Sotheby’s）秋季環球拍賣台北預展今（21日）、明（22日）兩日於台北華南銀行國際會議中心舉行，展出將於11月陸續在香港、紐約與日內瓦拍賣會上拍的50件重點拍品，包括乾隆時期清督陶官唐英告別鉅作三元轉旋瓶，以及知名藝術家莫內、畢卡索、趙無極的畫作等，總值逾60億元。

▲▼蘇富比,富藝斯 。（圖／公關照）

▲紐約蘇富比將於Sydell Miller藝術典藏晚間拍賣，上拍莫內畫作《睡蓮》。

香港蘇富比11月上拍的清乾隆御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶，是景德鎮御窰廠督陶官唐英鞠躬盡瘁獻給乾隆皇帝的告別之作，罕見將三瓶合一，描繪皇家狩獵圖，只要旋轉外瓶頸，內部機械結構連動會讓3個內瓶轉動，皇子們追趕獵物的模樣生動上演，精巧且難得之作估價逾2億元。

▲▼蘇富比,富藝斯 。（圖／公關照）

▲畢卡索1925年畫作《雕像》將於紐約蘇富比Sydell Miller藝術典藏晚間進行拍賣。

11月11日舉辦的香港蘇富比現當代藝術晚間拍賣重點拍品同場展出，亮點是馬克羅斯科（Mark Rothko）《無題(黃與藍)》、趙無極狂草時期《02.01.65》；美國知名美髮與美容產品Matrix Essentials Inc創辦人Sydell Miller委託紐約蘇富比拍賣的莫內《睡蓮》、畢卡索1925年畫作《雕像》也於台北展出，上述重量級拍品的估價均未透露，待有意購藏的藏家詢問競標。

▲▼蘇富比,富藝斯 。（圖／公關照）

▲香港蘇富比11月11日將拍賣趙無極狂草時期作品《02.01.65》。

▲▼蘇富比,富藝斯 。（圖／公關照）

▲香港蘇富比11月拍賣的另一焦點是馬克羅斯科《無題（黃與藍）》。

▲▼蘇富比,富藝斯 。（圖／公關照）

▲日內瓦蘇富比將於11月13日拍賣的18世紀流蘇鑽石項鍊，估價約59,100,000元起。

▲▼蘇富比,富藝斯 。（圖／公關照）

▲日內瓦蘇富比將於11月10日拍賣百達翡麗1947年製型號1563黃金追針計時腕錶，估價約36,940,000元。

此外，日內瓦蘇富比鐘錶與珠寶拍賣也來台展出話題拍品，「錶王」百達翡麗（PP）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）稀少與品項良好的古董錶深受矚目；另一家國際拍賣公司富藝斯（Phillips）於11月9日、10日舉辦《名錶薈萃－日內瓦XX》，領銜之作則是勞力士約1953年製的型號6062 18K金腕錶，具全曆和月相顯示，是市場上最為複雜的古董勞力士腕錶之一，且此腕錶配有最稀有的「匕首」（Dagger）、「百合花」（Lys）或「水滴」（Drop）形狀時標，且具有義大利語日曆，更加罕見，估價約14,780,000元起。

▲▼蘇富比,富藝斯 。（圖／公關照）

▲富藝斯11月9日登場的《名錶薈萃－日內瓦XX》，勞力士約1953年製的型號6062 18K金腕錶是話題拍品，估價約14,780,000元起。（圖／富藝斯提供）

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關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 富藝斯, PHILLIPS

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