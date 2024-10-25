汶萊王子妃拎150萬Dior「黛妃包」　貴氣千金喜歡就包色

▲馬丁王子與王子妃Anisha在英國街頭手牽手，Anisha手拎Dior約150萬元的鱷魚皮Lady Dior包。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

出身豪門的汶萊王子妃Anisha今年與被譽為「亞洲最帥王子」的馬丁王子結婚後，兩人形影不離，她不僅當老公的馬球比賽最稱職的啦啦隊，也隨老公出席公務，相當恩愛。馬丁王子近日就曬出夫婦倆在英國街頭緊牽著手的照片，甜蜜畫面羨煞粉絲，當然Anisha手上的Dior「黛妃包」也是一大亮點，此鱷魚皮包價格約150萬元。





▲Anisha穿傳統服飾別上華麗鑽石胸針出席正式場合，手拎白色Lady Dior包款。（圖／翻攝tmski IG）

法國精品Dior旗下的Lady Dior包被暱稱為「黛妃包」，源於1995年9月，英國黛安娜王妃在巴黎大皇宮出席 Paul Cézanne 回顧展覽揭幕典禮時，獲贈一款Dior手袋，成為她日常最常使用的包款之一，手袋自此命名為Lady Dior，也被稱為「黛妃包」，當時她甚至要求製作海軍藍款式，以配襯她的眼睛。





▲身穿全套香奈兒裝的王子妃Anisha，手拎Dior約210,000元Lady Dior Cannage籐格紋黑色提包中型款。（圖／翻攝tmski IG）

Lady Dior包款儼然成為汶萊王子妃Anisha出席公開活動的不二選擇，喜歡就包色，她不僅擁有貴氣的百萬鱷魚皮款式，還收藏經典不敗的黑、白、灰色等包款，讓她能輕鬆搭配不同色系或風格的服飾，展現優雅端莊的氣質。

