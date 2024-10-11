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凱特王妃結束化療首露面　活潑秋裝上身甩罹癌陰霾

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（右）身穿Alexander McQueen棕色大衣搭配Whistles白色波卡點裝飾的勃根地紅洋裝，老公威廉親王穿勃根地紅毛衣相呼應。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）9月初於官方IG發布夏季尾聲與全家一起出遊的影片，宣布已完成化療，但離康復之路仍漫長，不過她期待能重返工作參與公眾活動。她發布此消息後昨（10日）首度公開露面，與老公威廉親王一同造訪英格蘭海濱城市Southport，與7月發生少年刺死泰勒斯主題舞蹈班3位女童的救難醫護會面，同時閉門慰問受難家屬，希望能給予他們更多的支持。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃笑得燦爛，她佩戴Catherine Zoraida葉形耳環。（圖／路透社）

結束化療的凱特王妃雖然纖瘦，但神采奕奕，在媒體可拍攝的公開場合中，她不時掛著燦爛笑容，讓人再次感受到她的活力。而向來是時尚指標的她，此次亮相完美演繹秋冬穿搭，身穿點綴白色波卡點的倫敦品牌Whistles勃根地紅洋裝，搭配愛牌Alexander McQueen棕色大衣，優雅中帶有活潑氣息。

凱特王妃所戴的金色葉形耳環同樣出自英國品牌，是她經常選戴的Catherine Zoraida作品，此次亮相老公威廉親王也配合她的服裝色系，格紋西裝外套下是勃根地紅毛衣與領帶，凸顯夫妻倆感情甜蜜，攜手走過凱特王妃罹癌陰霾。

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關鍵字：

凱特王妃, Alexander McQueen, 威廉親王

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