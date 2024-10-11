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風Luxury／江詩丹頓極簡錶變時髦　鬼才設計師出手金燦燦亮相

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▲▼江詩丹頓,Panerai 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓攜手「One of Not Many卓爾不群」青年才俊之一、法國設計師Ora ïto共同打造Patrimony自動上鍊限量錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶品牌與時尚圈、運動界、藝術圈等跨界合作，屢屢激盪出新火花，江詩丹頓（Vacheron Constantin）歡慶極簡代表作Patrimony系列問世20周年，攜手「One of Not Many卓爾不群」青年才俊之一、法國設計師Ora ïto共同打造限量100只的Patrimony自動上鍊錶，18K金錶殼配上同心圓紋裝飾的金色面盤，流露時髦而優雅的氣息，完美呼應他所提倡的「Simplexity」理念，是一門以簡單應對複雜、將繁複蘊於簡約中的藝術。

▲▼江詩丹頓,Panerai 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1950年代的極簡之作是Patrimony系列腕錶的靈感來源。

47歲的Ora ïto是法國「鬼才設計師」，他的設計理念「Simplexity」意謂賦予功能複雜的物品簡約的外觀，代表作包括在法國馬賽建造了「馬賽模度」藝術中心、為尼斯市設計電車、於米蘭國際家具展發表ICO椅，作品豐富多元，被授予法國「文化與藝術騎士勳章」。此次他為江詩丹頓靈感源自1950年代時計的Patrimony創作限量錶，即完美體現他的設計精髓。

▲▼江詩丹頓,Panerai 。（圖／公關照）

▲法國設計師Ora ïto與江詩丹頓合作的Patrimony系列限量錶以18K金錶殼搭配同色調的同心圓紋錶盤。

Ora ïto打造的江詩丹頓Patrimony自動上鍊錶，於拱形金色面盤進行微米級精準度的衝壓工藝，呈現細緻的同心圓紋路，分鐘刻度圈則「珠粒式」裝飾，為低調內斂的Patrimony腕錶注入摩登元素，搭配矩形圖案的勃艮第酒紅色小牛皮錶帶，更添復古韻味；內載纖薄的2450自動上鍊機芯，具時、分、秒與日期顯示。

▲▼江詩丹頓,Panerai 。（圖／公關照）

▲Ora ïto與江詩丹頓合作的Patrimony系列限量錶限量100只，小牛皮錶帶上飾以靈感源於1970年代的經典圖案。

沛納海（Panerai）則為慶祝品牌藏家社群 Paneristi 創立25周年，於日前在馬來西亞吉隆坡舉辦的年度錶聚P-Day上，發表Luminor Venticinque PAM02025 腕錶。與會者可優先預購此款全球限量1,000只的限量錶，2025年9月正式上市後將優先開放社群Paneristi 藏家限定，之後才開放一般藏家購買。

▲▼江詩丹頓,Panerai 。（圖／公關照）

▲慶祝沛納海藏家社群Paneristi創立25周年，沛納海發表Luminor Venticinque PAM02025腕錶。（圖／沛納海提供，以下同）

Luminor Venticinque PAM02025限量錶特色是以藍色漸層三明治面盤綴以米白色Super-LumiNovaX1夜光塗料，搭配金色鉛筆形指針，而錶冠護橋拉桿鐫刻「Paneristi」字樣，透視煙燻水晶錶背也裝飾Paneristi 25周年紀念標誌凸顯收藏意義，同時顯露具3日動力儲存的P.6000手動上鍊機芯。

▲▼江詩丹頓,Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Venticinque PAM02025腕錶透視煙燻水晶錶背裝飾Paneristi 25周年紀念標誌。

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關鍵字：

風Luxury, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, Panerai, 沛納海

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