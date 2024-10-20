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范冰冰合體貴氣「大馬最美千金」　寬鬆長袍遭疑變胖

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▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（右）拎著愛馬仕迷你鱷魚皮凱莉包與范冰冰合影。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰歷經逃稅風波後，工作轉往國際影壇發展，悄悄與曾獲金馬獎最佳新導演獎，也曾擔任過金馬評審的馬來西亞導演張吉安合作，到導演家鄉吉打拍攝新片《地母》，日前舉辦殺青記者會，馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴也到場支持，她與范冰冰合影被粉絲讚畫面真美。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰（左）與曾獲金馬獎最佳新導演獎的馬來西亞導演張吉安合作拍攝電影《地母》。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

此次范冰冰的馬來西亞行，陳雪鈴善盡地主之誼，與百億富豪爸爸陳志遠一同宴請范冰冰與媽媽，賓主盡歡；她也親自出席《地母》殺青記者會，身上穿著香奈兒（CHANEL）黑白色系褲裝，搭配愛馬仕（HERMÈS）白色迷你鱷魚皮凱莉包，手上戴著閃亮的巨鑽戒，相當貴氣。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰開心粉絲為她製作的拍照看板與花牆。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

而造型向來大膽的范冰冰，罕見穿了寬鬆的米色的長袍服裝，讓網友好奇是否胖了才做此打扮，不過喜歡她的粉絲力挺到底，甚至做了拍照看板、花牆祝賀她新片殺青，讓她樂不可支，她表示為了《地母》學了巴利語、暹羅語、福建話、馬來語、印尼語、馬來西亞當地華語等6種語言，她由衷感恩與馬來西亞的緣分與導演張吉安的支持。
 

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關鍵字：

范冰冰, 大馬最美千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes

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