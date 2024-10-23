張韶涵名錶一只換一只　巡迴演唱戴百萬「錶王」

▲張韶涵在南昌舉辦演唱會，佩戴PP藍色白金款的PP Aquanaut腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手張韶涵靠在大陸巡迴演唱，荷包滿滿，行頭自然也不凡，名錶一只換一只，幾乎各熱門品牌的經典款都納為收藏，繼日前曬出德國名錶朗格（A.LANGE & SOHNE）復興之作Lange 1腕錶、香奈兒507,000元PREMIÈRE SOUND項鍊錶，近日又戴著「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價1,648,000元Aquanaut腕錶現身南昌演唱會，名錶收藏頗具規模。





▲張韶涵戴的PP Aquanaut型號5168G白金自動上鍊錶，1,648,000元。（圖／翻攝PP官網）

1997年問世的Aquanaut腕錶圓潤的八角形錶殼設計靈感源自另一經典錶款Nautilus，搭配由新型複合材料製成的Tropical錶帶不僅耐用，還可抵抗海水侵蝕與紫外線輻射，是PP休閒運動錶代表作，張韶涵所戴的款式為白金打造的Aquanaut自動上鍊錶，搭配從黑色漸變至午夜藍色的浮雕錶盤，是一款男女皆宜的錶款。





▲張韶涵戴香奈兒507,000元兼具耳機功能的PREMIÈRE SOUND項鍊錶，搭配百萬德國名錶朗格經典之作LANGE 1腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

張韶涵對於設計俐落的中性風格名錶情有獨鍾，過去曬過勞力士（Rolex）、AP（Audemars Piguet，愛彼）鍊帶金錶，近期也曝光收藏家級的德國名錶朗格經典偏心大日期顯示Lange 1腕錶，而香奈兒PREMIÈRE SOUND項鍊錶則是裝飾與功能性兼具之作，可接上智慧型手機或任何音訊裝置，耳機則設置麥克風和控制器聽音樂。