黛咪摩爾穿深V禮服看不出61歲　珍娜姊妹同台較勁火辣曲線畢露

▲黛咪摩爾穿Prada亮片禮服搭配Tiffany珠寶，出席奧斯卡電影博物館晚宴。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

上周末的好萊塢盛事奧斯卡電影博物館晚宴星光熠熠，一線巨星均盛裝赴宴為電影藝術與科學學院博物館籌款，資深女星們各個神采奕奕，展現薑是老的辣的氣勢，最佳代表人物是61歲的黛咪摩爾（Demi Moore），她穿Prada深V又開高衩的藍色亮片禮服，搭配Tiffany & Co.古董鑽石手鍊與Tiffany Blue Book高級珠寶系列18K白金鑲嵌逾8克拉坦桑石及手工雕刻玉髓鑽石耳環步上紅毯，優雅大氣。





▲黛咪摩爾戴Tiffany Blue Book 高級珠寶系列18K白金鑲嵌逾8克拉坦桑石及手工雕刻玉髓鑽石耳環。

另一熟女代表人物是妮可基嫚（Nicole Kidman），她9月初歷經喪母之痛已重返工作崗位，日前已參加巴黎時裝周欣賞她代言的Balenciaga大秀，但她當天竟然當著媒體的面推開想與她合影的Balenciaga所屬開雲集團老闆娘、墨西哥女星莎瑪海耶克（Salma Hayek），並說了聲「別碰我」，現場氣氛瞬間凝結，連在旁的女星凱蒂佩芮都一臉尷尬。不過她周末參加奧斯卡電影博物館晚宴遇到鏡頭還是擠出笑容，以黑色Balenciaga禮服搭配歐米茄碟飛Mini Trésor系列26毫米Moonshine™金腕錶亮相。





▲妮可基嫚穿Balenciaga黑色禮服搭配歐米茄碟飛Mini Trésor系列26毫米Moonshine™金腕錶，313,000元。（圖／歐米茄提供）

而全場討論度最高的造型，非珍娜姊妹莫屬，模特兒姊姊肯黛兒珍娜（Kendall Jenner）穿著SCHIAPARELLI 2024春夏的高級訂製服，「南半球」幾乎全都露相當火辣；而妹妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）則選穿Mugler 1998春夏高級訂製服，豐胸、翹臀曲線畢露，其實只是裸色效果，全身可是包緊緊。







▲姊妹檔肯黛兒珍娜（左）與妹妹凱莉珍娜均以性感裝扮吸睛。（圖／路透社）