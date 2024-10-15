張韶涵名牌買成精　香奈兒耳機項鍊錶、德國名錶上身輕鬆破百萬

▲張韶涵在南昌舉辦演唱會，身上行頭都是一線精品。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸解放軍14日突宣布實施「聯合利劍-2024B」圍台軍演，出自台灣、赴大陸發展的藝人們紛紛轉發大陸官媒相關貼文表態支持，歌手張韶涵迅速發文稱「統一勢不可擋」。她近幾年在大陸巡迴表演聲勢銳不可擋，每回分享生活照或彩排照總是一線名牌與名錶上身，近日她到南昌表演，佩戴香奈兒（CHANEL）話題新作項鍊錶，手腕上戴的是藏家級的德國名錶朗格（A.LANGE & SOHNE），買精品已買成精。





▲張韶涵戴香奈兒507,000元兼具耳機功能的PREMIÈRE SOUND項鍊錶，搭配百萬德國名錶朗格經典之作LANGE 1腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

張韶涵一身看似休閒的黑裝，搭配的配件都不簡單，她所戴的香奈兒PREMIÈRE SOUND項鍊錶要價507,000元，八角形錶殼源自N°5 香水瓶蓋造型，搭配猶如香奈兒經典包款鍊帶的皮革交織長鍊帶，令人驚喜的是可輕鬆接上智慧型手機或任何音訊裝置，耳機則設置麥克風和控制器，享受音樂也與世界保持聯繫。





▲張韶涵戴勞力士百萬金錶是日常。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

而張韶涵當天搭配的腕錶也大有來頭，是備受頂尖收藏家推崇的德國名錶朗格重返錶壇的代表作LANGE 1，具偏心錶盤與大日期顯示，機芯則集合德國製錶傳統元素如3/4夾板、螺絲固定黃金套筒等特色，身價上百萬元；她的百萬名錶收藏不少，愛牌還有勞力士（Rolex）、AP（Audemars Piguet，愛彼），且多以鍊帶金錶為主，高調吸睛。

