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杜娃黎波Hello Kitty胸罩外露火辣辣　性感又可愛內衣上萬元

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▲▼杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波打扮向來性感，大膽外露Hello Kitty胸罩。（圖／翻攝dualipa IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國「性感歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）作風向來大膽，勇於挑戰各種火辣造型，她現身美國德州為奧斯汀城市極限音樂節做準備時，竟外露黃色Hello Kitty造型胸罩上半部再穿白色迷你裙，讓網友們感到視覺震撼，不少粉絲喊著也想要一件Hello Kitty胸罩，但其實不便宜，要價約18,000元。

▲▼杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波放很開，拉著天花板桿子玩。（圖／翻攝dualipa IG）

讓杜娃黎波大膽露的Hello Kitty胸罩，出自義大利時尚潮牌GCDS與Hello Kitty的聯名系列，此系列有毛衣、開襟衫、胸針等一系列可愛又亮眼的設計，但最性感的設計仍是杜娃黎波所穿的胸罩，目前官網有銀色與紅色款式。

▲▼杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波穿Hello Kitty胸罩配迷你裙。（圖／翻攝dualipa IG）

▲▼杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲GCDS推出與Hello Kitty聯名胸罩，約18,000元。（圖／翻攝dualipa IG）

杜娃黎波無論日常或舞台上都不吝惜展現窈窕身材，首飾配件則偏愛個性設計，經常戴著Tiffany & Co.百萬元HardWear鑽石項鍊在舞台上又唱又跳，展現流行天后氣勢。

▲▼杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波表演時經常戴Tiffany & Co. HardWear鑽石項鍊。（圖／翻攝dualipa IG）

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關鍵字：

杜娃黎波, Hello Kitty, GCDS, Tiffany & Co.

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