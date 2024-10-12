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TAG Heuer賽車錶致敬奪勝保時捷　陀飛輪自動盤像方向盤

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▲▼TAG Heuer,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera x Porsche 陀飛輪計時腕錶泛美公路賽限量版，1,177,800元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與賽車運動緊密結合的瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅），向卡萊拉泛美公路賽致敬，同時慶祝合作夥伴保時捷於該賽事贏得勝利的70周年，推出以傳奇保時捷550 Spyder為靈感的TAG Heuer Carrera x Porsche陀飛輪計時腕錶泛美公路賽限量版，第一眼見到的鏤空錶盤源於550 Spyder輪圈造型，小錶盤粒紋效果則象徵賽道的瀝青紋理，而整只錶的銀、黃、黑配色則來自此傳奇賽車的原始塗裝，配上鮮黃色漆面中央指針與小錶盤指針增添動感，讓車迷與錶迷都熱血沸騰。

▲▼TAG Heuer,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera x Porsche 陀飛輪計時腕錶泛美公路賽限量版，錶殼側邊鐫刻「Spyder」標誌呼應保時捷1950年代使用的原始字體。

TAG Heuer Carrera x Porsche陀飛輪計時腕錶泛美公路賽限量版限量數字255也別具意義，是向1954年在卡萊拉泛美公路賽奪勝的保時捷 550 Spyder賽車塗裝的「55」裝飾數字致敬，錶殼側邊特別以保時捷用於1950年代字體鐫刻「Spyder」標誌，而面盤6時位置的「Panamericana」字樣則凸顯此賽事；內載的TH20-09 自製陀飛輪機芯也呼應賽車設計，配備保時捷方向盤造型的自動盤，每一個小細節都別具巧思。

▲▼TAG Heuer,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲透明錶背可欣賞TAG Heuer TH20-09自製陀飛輪機芯。

Bell & Ross踏入賽車領域8年，持續使用輕巧堅固的高科技物料打造賽車錶，最新力作BR-X5 Racing腕錶以碳纖維和鈦金屬製作錶殼，藉由四顆微噴砂打磨鈦金屬螺絲貫穿錶殼，固定「三明治」式結構；面盤設計靈感則來自賽車儀表板，9時位置的動力儲存顯示就讓人聯想到車子油錶的設計，品牌同時強調錶款易讀性，小時數字、時針和分針均塗上白色Super-LumiNova® X1 夜光物料在暗處會發出綠光，秒針的針尖點綴紅色也容易辨別，並為賽車主題設計增添動感。

▲▼TAG Heuer,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR-X5 Racing鈦金屬鍊帶腕錶，403,000元。（圖／Bell & Ross提供）

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, 保時捷, Bell & Ross

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