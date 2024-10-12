Jisoo私服配眼鏡宛如大學生　卡地亞三環戒戴牢牢

▲Jisoo戴上圓框眼鏡宛如大學生，指間卡地亞Trinity三環戒很吸睛。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員單飛不解散後仍各自精采，尤其Lisa與Jennie接力發單曲，話題不斷，相形之下29歲的Jisoo（金智秀）除了日前到巴黎時裝周欣賞Dior大秀，顯得較為安靜，不過她很享受悠閒的小日子，一身低調的休閒裝扮上街，再戴上圓框眼鏡，宛如大學生。

▲Jisoo拖著腮看相機拍照成果。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo的私服穿搭離不開黑、白、灰、米色調服裝，且多為寬鬆休閒感設計，她分享近日拍照、享用美食的自在時光，她穿紐約品牌R13灰色連帽夾克配白T恤與丹寧褲，配上圓框眼鏡，成功減齡，唯一亮眼配件是右手中指的卡地亞（Cartier）經典Trinity三環戒，她擔任卡地亞品牌大使多年，始終牢牢戴著此18K金、白金與玫瑰金三環交織的戒指。

▲Jisoo穿著寬鬆的Tommy Hilfiger針織毛衣自拍。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

而天氣轉涼，少不了溫暖的毛衣，熱愛寬鬆版型的Jisoo，選穿美國品牌Tommy Hilfiger米色針織毛衣，正面兩個大大的口袋設計更添可愛氣息。舞台上與公開場合穿遍華服，她回歸日常的穿搭，再簡單不過。