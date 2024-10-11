英王喬治四世送情婦的珠寶台北現蹤　登拍賣會價格意外親民

▲富藝斯11月11日舉行的《珍貴珠寶：日內瓦 III》拍賣由3.24克拉艷彩藍色內部無瑕Type IIb鑽石戒指領銜，估價約153,987,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣精品收藏家鑽研夠深、品味獨具，被國際拍賣公司視為重點市場，富藝斯（PHILLIPS）日內瓦拍賣會屢屢將拍品送到台灣展出，讓藏家能親眼鑑賞再投標。即起至12日於台北萬豪酒店舉辦11月11日舉行的《珍貴珠寶：日內瓦 III》拍賣預覽會，領銜拍品包括重達17.97克拉的緬甸紅寶石配鑽石戒指，及一枚3.24克拉的無瑕艷彩藍色鑽石戒指，估價都超過1.5億元；另一話題之作為英國國王喬治四世（King George IV）送給情婦的尖晶石配鑽石項鍊，估價相對親民許多，約49萬元起。





▲17.97克拉緬甸紅寶石配鑽石戒指亦是富藝斯日內瓦拍賣焦點，估價約153,987,000元起。

此次富藝斯《珍貴珠寶：日內瓦 III》拍賣蒐羅許多珍罕且重量級的寶石，未經加熱處理呈現鮮艷濃郁色調的17.97克拉的緬甸紅寶石配鑽石戒指、內部無暇且是Type IIb的稀有評級的3.24克拉的艷彩藍色鑽石戒指、40.54克拉舊式歐洲切割濃彩黃色鑽石、卡地亞（Cartier）1920年製14.65克拉祖母綠配鑽石戒指都備受矚目。





▲模特兒佩戴富藝斯日內瓦拍賣中的40.54克拉濃彩黃色鑽石戒指，估價約32,000,000元起。





▲富藝斯日內瓦將拍賣卡地亞1920年製14.65克拉祖母綠配鑽石戒指，估價約28,168,000元起。

登上富藝斯日內瓦拍賣的珠寶臻品，多數來自歐洲貴族或富豪後代，顯赫來源背後的歷史意義與故事引人入勝，11月11日上拍的名人珠寶包括法國女演員瑪麗貝爾（Marie Bell）生前珍藏的卡地亞黃水晶、綠松石配鑽石項鍊、歐洲貴族傳承的四排珍珠串鍊，最讓人好奇的是一款約1830年製的尖晶石配鑽石項鍊，竟是英國國王喬治四世送情婦康寧漢侯爵夫人的禮物。

▲英國國王喬治四世贈予情婦康寧漢侯爵夫人的尖晶石配鑽石項鍊，於富藝術斯拍賣會現蹤，估價約490,000元起。

▲法國女演員Marie Bell生前珍藏的卡地亞鑲嵌黃水晶、綠松石與鑽石項鍊也登上富藝斯日內瓦拍賣會，估價約3,200,000元起。

同樣正於萬豪酒店舉辦香港秋拍預覽會的佳士得（Christie’s），從翡翠、彩鑽到四大寶石齊聚，特別是今年印度首富安巴尼娶媳掀起富豪圈祖母綠流行，佳士得端出Etcetera設計的38.51克拉哥倫比亞天然祖母綠與鑽石手鐲；另一副Etcetera設計的耳環更難得，因為集合了41.16、39.24、5.30與3.99克拉哥倫比亞祖母綠配成對，各個色澤濃郁、質量完美搭配，實屬罕見。



▲佳士得香港秋拍將上拍Etcetera 38.51克拉哥倫比亞天然祖母綠及鑽石手鐲，估價約74,550,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）





▲佳士得香港秋拍祖母綠另一重量級之作為Etcetera設計的41.16、39.24、5.30與3.99克拉哥倫比亞祖母綠與鑽石耳環，估價約66,270,000元起。