28億精品佳士得開放參觀　賞2.2億藍鑽飽眼福

▲佳士得亞太區新總部10月29日舉辦的首場「瑰麗珠寶」秋拍，由5.02克拉深彩藍色IF鑽戒領銜，估價約227,800,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司佳士得（Christie’s）位於香港中環的全新亞太區總部The Henderson盛大開幕，設有拍賣廳、藝廊、客戶專屬空間和辦公區域，代表香港秋拍都將在此新場域登場。今（11日）、明（12日）特別於台北萬豪酒店舉辦香港秋拍預展，展出中國書畫、古董、珠寶、手錶與手袋等逾200件拍品，總值逾28億元，領銜之作為5.02克拉深彩藍色IF鑽戒，估價超過2.2億元。





▲佳士得11、12日於台北萬豪酒店舉辦香港秋拍預覽會，展出中國近現代及當代書畫拍品。（圖／記者陳雅韻攝）

佳士得亞太區新總部10月29日舉辦的首場「瑰麗珠寶」秋拍，估價上億元的珍罕之作盡出，最讓珠寶迷驚嘆的是極罕見超過5克拉且為深藍色IF等級的藍鑽亮相，與同樣難得一見的12.20、11.96克拉豔彩橘黃色鑽石配白鑽The Oriental Sunrise耳環，預估成交價都將飆破2億元；一款鑲嵌62.46克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石及鑽石項鍊，身價則上看1.6億元，因為現今市場上要找到單顆5克拉以上無加熱處理、又是緬甸鴿血紅的紅寶石，已是難上加難。





▲佳士得香港珠寶拍賣彩鑽焦點為12.20、11.96克拉豔彩橘黃色鑽石配白鑽The Oriental Sunrise耳環，估價約207,000,000元起。

▲佳士得呈獻鑲嵌62.46克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石及鑽石項鍊，估價約165,614,000元起。

▲佳士得上拍卡地亞為龍年設計的戒指與耳環估價約4,140,000元起，龍手鐲約11,600,000元起。



佳士得香港將於10月27日舉行的精緻名錶瑰藏系列第二部分拍賣，焦點則是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）1951年製的型號1518 18K紅金萬年曆計時腕錶，此型號是PP首款大規模生產的萬年曆計時碼錶，當時紅金款製作58只，此次出現在佳士得拍場的錶款式已知僅有的45只紅金錶的其中一只，且是唯一已知面盤有「FAB. SUISSE」字樣的錶款，因此身價非凡，估價約66,250,000元起。

▲佳士得鐘錶拍賣焦點是PP 1951年製的型號1518 18K紅金萬年曆計時腕錶，估價約66,250,000元起。

走一趟萬豪酒店，還可欣賞富藝斯（PHILLIPS）同時間舉辦的《珍貴珠寶：日內瓦 III》拍賣預覽會，展出不少經典簽名珠寶，包括卡地亞（Cartier）標誌性的老虎戒指、1920年代Art Deco裝飾藝術風格的鑽石胸針、手鍊，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）一眼讓人認出的Vintage Alhambra幸運草圖案長項鍊、綠松石配鑽石的聖誕玫瑰胸針，都將登上11月11日的日內瓦拍賣會。



▲富藝斯在台展出11月日內瓦將拍賣的卡地亞1926年製鑽石別針，估價約2,820,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

▲富藝斯日內瓦拍賣的經典簽名珠寶包括梵克雅寶綠松石配鑽石的聖誕玫瑰胸針，估價約380,000元起。