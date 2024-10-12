《艾蜜莉》閨蜜美得有道理　艾希莉朴合體美魔女媽像姊妹花

▲艾希莉朴（右）帶媽媽盛裝出席《時代雜誌》舉辦的晚宴。（圖／翻攝ashleyparklady IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓裔美籍女星艾希莉朴（Ashley Park）因演出Netflix夯劇《艾蜜莉在巴黎》走紅，她在劇中飾演女主角艾蜜莉的姊妹淘「陳敏迪」（Mindy），以爽朗個性、勇敢追夢的形象獲得觀眾青睞，戲外她也是才女，被《時代雜誌》（Time）選為「未來百大人物」（100 Next），她將榮耀歸於媽媽莎拉（Sara Park），帶著媽媽一同盛裝出席《時代雜誌》舉辦的晚宴，媽媽漂亮外型與優雅氣質讓網友一面倒讚美，直呼母女倆根本是姊妹花。





▲艾希莉朴為媽媽精心打扮，讓她身穿Boss搭Max Mara褲裝搭配Dior包。（圖／翻攝ashleyparklady IG）

艾希莉朴從小在媽媽的悉心栽培下習舞學琴，中學時還加入合唱團並在全國比賽奪下佳績，年紀輕輕就展露出藝術天賦，15歲時她被診斷出患有急性骨髓性白血病大病一場，養病期間立定志向要登上百老匯，努力後夢想成真，能唱、能跳也能演的她在百老匯音樂劇發光發熱，也在《艾蜜莉在巴黎》展露頭角，正面形象與出色表現被《時代雜誌》選為「未來百大人物」。





▲艾希莉朴獲選為《時代雜誌》的「未來百大人物」。（圖／翻攝ashleyparklady IG）

獲得此殊榮，艾希莉朴想與媽媽分享，特別為媽媽治裝挑選Boss襯衫配Max Mara白色西裝，再搭配白色Dior包，凸顯媽媽的高雅氣質，讓網友盛讚媽媽狀態真好；當晚艾希莉朴則穿造型師為她挑選的黎巴嫩設計師品牌Elie Saab亮片珠繡繞頸禮服，盡顯窈窕身材，母女倆同框驚豔全場。