FENDI設計師Kim Jones離職　專心打造好口碑Dior男裝

▲Kim Jones（右）宣布辭去FENDI女裝與高級訂製藝術總監的職位。（圖／達志影像）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭LVMH集團人事地震還沒完，繼10月初宣布CELINE創意總監Hedi Slimane離任、由Michael Rider接班後，今（12日）台灣時間凌晨又發布Kim Jones辭去FENDI女裝與高級訂製藝術總監的職務，但將持續擔任Dior男裝藝術總監一職，至於誰會接下FENDI女裝藝術總監，目前品牌仍未透露。

▲宋慧喬穿Kim Jones創作的FENDI秋冬服飾。（圖／FENDI提供）

Kim Jones於2020年9月加入Fendi，接任「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）過世後留下的空缺，奮鬥4年後他決定於此時離開FENDI，剛於巴黎時裝周發表的2025春夏時裝秀成為他的告別作，多數網友認為同時兼任Dior男裝創意總監的他，在男裝設計較為出色。





▲Kim Jones操刀設計的Dior男裝與配件備受好評。（圖／Dior提供）

至於誰會接下FENDI女裝設計大任？目前仍未定案，不過時尚圈看好前任Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli，希望他能入主為義大利老牌FENDI注入新氣象。

