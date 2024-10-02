CELINE設計師Hedi Slimane離職！2025春夏女裝剛發表　未來動向成焦點

▲Hedi Slimane（左）確定離開待了近7年的CELINE，右為剛發表的CELINE 2025春夏女裝。

記者林明瑋／綜合報導

時尚圈人事又震盪，CELINE宣布擔任品牌藝術、創意及形象總監的Hedi Slimane離任，他自2018年1月掌舵CELINE，至今6年餘，才剛發表的2025春夏女裝系列成為Hedi Slimane於CELINE的告別作。

▲CELINE 2025春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

CELINE透過官方新聞稿表示，在Hedi Slimane的創意和藝術指導下，品牌經歷了非凡的增長，並成功奠定了作為法國標誌性高級時裝品牌的地位。Hedi Slimane全面且嚴謹的視野，重新定義CELINE的核心價值，同時堅守其根源於巴黎的法式女性魅力特質。他亦為品牌開拓了新的領域，包括男裝系列、訂製系列及高訂香水系列。

相當做自己的Hedi Slimane，一路走來話題滿滿，最著名當屬已故「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），為了穿進他設計的DIOR HOMME西裝努力減肥成功。

大刀一揮改掉品牌名也是Hedi Slimane的紀錄，2012年一加入YVES SAINT LAUENT（YSL），就把YVES拿掉，從此YSL沒了Y，品牌名成了SAINT LAUENT；2018年進入CELINE，又把「CÉLINE」第一個É改成E，服裝系列當然也寫滿Hedi Slimane風格，創造屬於他的世界，但不得不令人佩服他的功力，為CELINE創造出許多爆款包，業績一路上揚。

未來Hedi Slimane與CELINE的方向，讓我們拭目以待。