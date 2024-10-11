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宋慧喬米蘭美照曝光！拎愛用包款Peekaboo Soft　棒棒糖掛飾洩少女心

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記者鮑璿安 ／台北報導

韓星宋慧喬是不少人心目中的女神，而她的穿搭也總是能夠掀起詢問度，日前出席米蘭時裝周看秀時，在閒暇之餘穿搭FENDI新裝並搭配最新Peekaboo Soft 包款，一舉一動散發溫柔仙氣，讓人超想入手同款。

▲▼fendi。（圖／品牌提供）

▲▼fendi。（圖／品牌提供）

▲▼fendi。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬換上適合秋冬時節的寬鬆風衣外套搭配針織裙裝和及膝靴款。（圖／品牌提供）

宋慧喬身兼FENDI 品牌形象大使，日前出席米蘭2025春夏女裝時裝秀時，演繹了率性的深色立領套裝打扮，沒想到還藏著驚喜美照在最近才曝光，她換上適合秋冬時節的寬鬆風衣外套搭配針織裙裝和及膝靴款，一頭披肩長捲髮加持，看起來很逆齡，也非常有女神氣質。

▲▼fendi。（圖／品牌提供）

▲最新的Peekaboo Soft 包款。（圖／品牌提供）

而她手中拿著最新的Peekaboo Soft 包款，亮相於2024-25秋冬時裝秀的新款，標誌性的弧形「微笑」曲線格外優雅，採用質地絲滑的 Odalisque 優質小牛皮來製作，詮釋出包款更加柔軟的樣貌，對比先前的Peekaboo，調整長度的全新加長手柄更加便利。宋慧喬還在包款上頭掛了FENDI x Chupa Chups棒棒糖收納包，為造型帶來了一絲童趣風格。

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款。（圖／品牌提供

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

另一個矚目款式，Gucci 於 1970 年代初首次推出 Blondie 包款，呼應1970 年代所崇尚的自由精神，也與藝文領域經典人物Debbie Harry的反骨精神不謀而合。此次在Sabato De Sarno策劃的全新形象大片中，由美國知名攝影師Nan Goldin掌鏡，塑造出強烈的電影感氛圍，彷佛順著最親密的視角，捕捉下Debbie Harry 與 Kelsey Lu的迷人身影，兩人不光展現了不同世代的音樂影響力，也以Blondie詮釋出最時髦獨特的個人風格。

關鍵字：

宋慧喬, FENDI, 米蘭時裝周, PeekabooSoft, 包款

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