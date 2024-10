宋慧喬米蘭美照曝光！拎愛用包款Peekaboo Soft　棒棒糖掛飾洩少女心

記者鮑璿安 /台北報導

韓星宋慧喬是不少人心目中的女神,而她的穿搭也總是能夠掀起詢問度,日前出席米蘭時裝周看秀時,在閒暇之餘穿搭FENDI新裝並搭配最新Peekaboo Soft 包款,一舉一動散發溫柔仙氣,讓人超想入手同款。





▲宋慧喬換上適合秋冬時節的寬鬆風衣外套搭配針織裙裝和及膝靴款。(圖/品牌提供)

宋慧喬身兼FENDI 品牌形象大使,日前出席米蘭2025春夏女裝時裝秀時,演繹了率性的深色立領套裝打扮,沒想到還藏著驚喜美照在最近才曝光,她換上適合秋冬時節的寬鬆風衣外套搭配針織裙裝和及膝靴款,一頭披肩長捲髮加持,看起來很逆齡,也非常有女神氣質。





▲最新的Peekaboo Soft 包款。(圖/品牌提供)

而她手中拿著最新的Peekaboo Soft 包款,亮相於2024-25秋冬時裝秀的新款,標誌性的弧形「微笑」曲線格外優雅,採用質地絲滑的 Odalisque 優質小牛皮來製作,詮釋出包款更加柔軟的樣貌,對比先前的Peekaboo,調整長度的全新加長手柄更加便利。宋慧喬還在包款上頭掛了FENDI x Chupa Chups棒棒糖收納包,為造型帶來了一絲童趣風格。

▲全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」,龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款。(圖/品牌提供

另一個矚目款式,Gucci 於 1970 年代初首次推出 Blondie 包款,呼應1970 年代所崇尚的自由精神,也與藝文領域經典人物Debbie Harry的反骨精神不謀而合。此次在Sabato De Sarno策劃的全新形象大片中,由美國知名攝影師Nan Goldin掌鏡,塑造出強烈的電影感氛圍,彷佛順著最親密的視角,捕捉下Debbie Harry 與 Kelsey Lu的迷人身影,兩人不光展現了不同世代的音樂影響力,也以Blondie詮釋出最時髦獨特的個人風格。