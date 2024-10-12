Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

▲Jennie戴著南韓品牌DAVID AVALON為她打造的蝴蝶結造型牙飾。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jennie於11日發行新單曲《Mantra》，歌曲在YouTube上線2天已有超過1626萬觀看次數，足見她的高人氣，她在MV中換上多套火辣服裝大秀S形曲線，而她搭配的飾品則洩露她的喜好，包括高端銀飾品牌Chrome Hearts、合作多年的香奈兒（CHANEL）的首飾都在MV中亮相，最吸睛還是她宣傳照所戴的蝴蝶結牙飾，出自南韓小眾設計師品牌DAVID AVALON。





▲Jennie戴的Watch ring戒指出自Steve Madden。（圖／翻攝YouTube）

DAVID AVALON近幾年因深受K-POP圈饒舌歌手們追捧，聲勢不同凡響，連BLACKPINK成員Lisa也被吸引，多次戴品牌設計的鑽石項鍊。近日Jennie發行新單曲，也戴上品牌為她特製的閃亮蝴蝶結牙飾，又酷又潮且不失甜美風格。





▲Jennie佩戴Chrome Hearts不對稱耳環。（圖／翻攝YouTube）

Jennie在新歌《Mantra》MV中每套造型的飾品，都經過精心搭配，穿緊身衣洋裝她搭Steve Madden黃色Watch Ring戒指，換上酷味十足的咖啡色皮衣則戴上時尚潮人追捧的高端銀飾品牌Chrome Hearts標誌性十字耳環，且選擇一邊貼耳、另一邊為垂墜設計的不對稱耳環；最後一套粉紅露肚裝則疊搭香奈兒長項鍊，施展迷人魅力。





▲Jennie疊戴香奈兒長項鍊。（圖／翻攝YouTube）