Jennie《Mantra》話題穿搭揭曉！小眾品牌緊身衣、adidas球鞋曬火辣美腿

記者鮑璿安／台北報導

BLACKPINK成員Jennie在10月11日發行新單曲《Mantra》，歌曲上線2小時就已經突破2百萬觀看次數，展現她超強影響力。而她在MV中釋放甜美火辣風格，緊身裙、解構胸衣造型非常前衛吸睛，究竟穿了哪些小眾單品？以下搶先為大家解析。

Jennie在《Mantra》中唱起「這是漂亮女孩的咒語」，洗腦的旋律加上全新造型令人著迷，MV一開始Jennie就換上德國設計師品牌Kitschy Couture的解構白色裙裝出鏡，將胸衣結合蓬蓬袖和不規則吊帶、綁帶元素，呈現出夢幻又俐落的態度，Jennie更在這身裙裝下搭配adidas Originals JAPAN VH運動鞋靴，營造機能感讓人眼前一亮。

而另一套緊身服造型話題度也非常高，Jennie演繹Raga Malak T恤和超短三角褲，以搶眼的紅白色調為主軸，碰撞出視覺火花，這套穿搭不論是配上紅靴或是adidas originals球鞋都很吸睛。另一幕Jennie以金髮登場，她穿著Jean Paul Gaultier大膽前衛的Logo印花緊身裙，將女性的雙眸印在衣服上，而Jennie站在黃色跑車前大秀傲人身材，散發她渾然天成的性感魅力。