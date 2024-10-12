fb ig video ETtoday search mobile

李晶晶珠寶上身「晶晶體」爆發　露香肩被誇「美麗又有氣質」　

>

▲▼李晶晶點睛品 。（圖／公關照）

▲李晶晶穿露肩洋裝搭配點睛品YuYu系列珠寶，氣質優雅。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

記者陳雅韻／台北報導

首都客運千金、名媛設計師李晶晶中英文夾雜的「晶晶體」再度發威，她穿上露肩洋裝示範點睛品最新力作YuYu系列珠寶，分享穿搭心得說：「好喜歡accessorize一些jewelry with每一天的outfit。」她特別中意「classic and elegant的風格like點睛品YuYu系列，每一個occasion都可以呈現。」她盛讚此系列珠寶設計典雅，不受場合限制相當百搭，而她的造型也贏得網友好評，文華國際花苑總監陳妍嵐特別留言說：「美麗又有氣質。」

▲▼李晶晶點睛品 。（圖／公關照）

▲李晶晶經常搭配亮眼首飾為整體造型增添亮點。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

▲▼李晶晶點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品YuYu 18K白金玫瑰金鑽石手環，143,500元。（圖／點睛品提供，以下同）

讓李晶晶愛不釋手的點睛品YuYu系列珠寶，是品牌所屬周生生集團歡慶90周年的作品，靈感源自魚兒無窮向上的生命力，運用欖尖形圖案抽象詮釋魚群優游姿態，也象徵集團生生不息的理念，點睛品推出黃金與18K金兩大系列，均以立體設計呈現動感，分別有項鍊、戒指、耳環與手環可供選擇。

▲▼李晶晶點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品YuYu 18K白金玫瑰金鑽石頸鍊，37,600元。

▲▼李晶晶點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品YuYu足金戒指，42,900元。

李晶晶日常喜歡搭配珠寶為整體造型增添亮點，也愛隨身穿戴自己設計的帽飾或包款，她的自創品牌Amazing by Jing Jing商品涵蓋家居生活到個人配飾，都由她親自操刀創作，與大眾分享她的生活品味與時尚觀點。

▲▼李晶晶點睛品 。（圖／公關照）

▲李晶晶收到新布料，設計自創品牌Amazing by Jing Jing新品。（圖／翻攝jingjing6136 IG）
 

►《艾蜜莉》閨蜜美得有道理　艾希莉朴合體美魔女媽像姊妹花

►Jisoo私服配眼鏡宛如大學生　卡地亞三環戒戴牢牢

關鍵字：

李晶晶, 點睛品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

《艾蜜莉》閨蜜美得有道理　艾希莉朴合體美魔女媽像姊妹花

《艾蜜莉》閨蜜美得有道理　艾希莉朴合體美魔女媽像姊妹花

FENDI設計師Kim Jones離職　專心打造好口碑Dior男裝

FENDI設計師Kim Jones離職　專心打造好口碑Dior男裝

Jisoo私服配眼鏡宛如大學生　卡地亞三環戒戴牢牢 28億精品佳士得開放參觀　賞2.2億藍鑽飽眼福 英王喬治四世送情婦的珠寶台北現蹤　登拍賣會價格意外親民 風Luxury／江詩丹頓極簡錶變時髦　鬼才設計師出手金燦燦亮相 凱特王妃結束化療首露面　活潑秋裝上身甩罹癌陰霾 PANDORA攜手蜷尾家冰淇淋車啟動　戴時髦首飾吃獨家口味冰品 G-SHOCK高調紅錶亞洲限定　「龍之迷彩」錶帶好狂野

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面