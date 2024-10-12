李晶晶珠寶上身「晶晶體」爆發　露香肩被誇「美麗又有氣質」　

▲李晶晶穿露肩洋裝搭配點睛品YuYu系列珠寶，氣質優雅。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

記者陳雅韻／台北報導

首都客運千金、名媛設計師李晶晶中英文夾雜的「晶晶體」再度發威，她穿上露肩洋裝示範點睛品最新力作YuYu系列珠寶，分享穿搭心得說：「好喜歡accessorize一些jewelry with每一天的outfit。」她特別中意「classic and elegant的風格like點睛品YuYu系列，每一個occasion都可以呈現。」她盛讚此系列珠寶設計典雅，不受場合限制相當百搭，而她的造型也贏得網友好評，文華國際花苑總監陳妍嵐特別留言說：「美麗又有氣質。」

▲李晶晶經常搭配亮眼首飾為整體造型增添亮點。（圖／翻攝jingjing6136 IG）





▲點睛品YuYu 18K白金玫瑰金鑽石手環，143,500元。（圖／點睛品提供，以下同）

讓李晶晶愛不釋手的點睛品YuYu系列珠寶，是品牌所屬周生生集團歡慶90周年的作品，靈感源自魚兒無窮向上的生命力，運用欖尖形圖案抽象詮釋魚群優游姿態，也象徵集團生生不息的理念，點睛品推出黃金與18K金兩大系列，均以立體設計呈現動感，分別有項鍊、戒指、耳環與手環可供選擇。

▲點睛品YuYu 18K白金玫瑰金鑽石頸鍊，37,600元。

▲點睛品YuYu足金戒指，42,900元。

李晶晶日常喜歡搭配珠寶為整體造型增添亮點，也愛隨身穿戴自己設計的帽飾或包款，她的自創品牌Amazing by Jing Jing商品涵蓋家居生活到個人配飾，都由她親自操刀創作，與大眾分享她的生活品味與時尚觀點。

▲李晶晶收到新布料，設計自創品牌Amazing by Jing Jing新品。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

