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蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴

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▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲金曲歌王蕭敬騰和經紀人Summer今（13日）晚在台北萬豪酒店補辦婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）和經紀人Summer今（13日）晚在台北萬豪酒店補辦婚禮，宴請娛樂圈內外眾多至親好友，賓客人數高達600位，宛如世紀婚禮。夫妻倆在迎賓時大方亮出愛的信物—蕭敬騰送給愛妻的13.33克拉巨鑽婚戒，但愛美的他行頭也不簡單，今晚穿戴的Tiffany & Co.珠寶總價飆破7700萬元，與愛妻一起放閃。

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰夫婦於婚宴都選戴Tiffany & Co.珠寶，Summer同時亮出老公送她的13.33克拉巨鑽婚戒。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼ 蕭敬騰婚禮珠寶 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰迎賓時穿白西裝，別著Tiffany主石為20克拉坦桑石的Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥胸針。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

▲▼ 蕭敬騰婚禮珠寶 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰同時搭配Tiffany Soleste海水藍寶鉑金鑽石耳環。

▲▼ 蕭敬騰婚禮珠寶 。（圖／公關照）

▲Summer於迎賓時佩戴Tiffany Victoria 藤蔓造型鉑金鑽石耳環。

蕭敬騰與Summer於婚宴開始前迎賓時，都穿白色系禮服，蕭敬騰身穿白色西裝搭配淺藍色襯衫，英挺帥氣，西裝外套上別著Tiffany標誌性的Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥胸針，其主石為20克拉坦桑石，與耳際的Tiffany Soleste海水藍寶鉑金鑽石耳環都巧妙呼應襯衫的藍色調；穿著林莉設計羽毛與珠繡禮服的新娘Summer，則搭配Tiffany Victoria 藤蔓造型鉑金鑽石耳環，優雅大方。

▲▼ 蕭敬騰婚禮珠寶 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰於婚宴上換戴Jean Schlumberger by Tiffany主石鑲嵌逾17克拉鑽石的石上鳥胸針。

入場後夫婦倆都換上隆重禮服，Summer穿著緞面白紗配上長頭紗，她將Tiffany Victoria鉑金鑽石項鍊轉化為頭飾佩戴，而蕭敬騰的珠寶行頭更驚人，深色天鵝絨外套上別著6850萬元、主石鑲嵌逾17克拉鑽石的Jean Schlumberger by Tiffany胸針，吸引全場目光。

▲▼ 蕭敬騰婚禮珠寶 。（圖／公關照）

▲Summer主婚紗造型將Tiffany Victoria 鉑金鑽石項鍊作為頭飾。

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關鍵字：

蕭敬騰, Summer, Tiffany & Co.

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