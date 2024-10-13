Summer復古婚紗「美到不思議」　林莉操辦設計瘦了5公斤

▲Summer 身穿 LinLi Boutique 訂製款《法式浪漫復古宮廷白紗》拍攝婚紗照。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

蕭敬騰與經紀人老婆Summer今（13日）舉辦婚宴，婚禮中其一亮點就是Summer的婚紗，據了解她的婚紗都出自LinLi Boutique團隊。個性阿莎力的Summer透露，對婚紗的唯一條件就是簡單，不可以離自己的個性太遠，兩人原以為舉辦婚宴是小菜一碟，沒想到是自己太天真，一堆細節真的讓人好崩潰。

天生一對的老蕭和Summer，對於婚禮的想像可說是大反差，老蕭注重儀式感，認為是兩人人生唯一一次的機會，可以光明正大將兩人所交集的朋友聚在一起，而Summer則坦言沒想過自己當新娘的模樣，就連當初求婚都夢幻的不真實。

▲Summer 身穿 LinLi Boutique 訂製款《星鑽璀燦馬甲晚禮服》。

對於婚紗款式，Summe對林莉團隊只有一個要求，就是要符合自己的個性，她認為穿起來「很像自己」非常重要，笑稱：「如果婚禮當天妳要變得很漂亮，但大家卻不認得妳，這就不好玩了。」而有趣的是，試裝前Summer多次表示不想穿澎紗，但當天林莉卻替她準備了一件澎紗，穿起來卻意外的適合。

▲Summer 身穿《復古典雅馬甲白紗》，藏不住喜悅心情。

林莉也透露，與Summer溝通的過程中，Summer直言：「第一個不要露腿，第二個我不要澎紗」，主要的元素是復古、馬甲和蕾絲等元素，但林莉覺得少了主婚紗，於是在「復古簡約」的架構，加上掌握Summer的個性，製作出多套復古但有變化的禮服。林莉笑說自己不僅是設計師，也像主辦單位，更像替女兒準備嫁妝的媽媽。

▲Summer 穿著《復古典雅馬甲白紗》搭配訂製的《Family毛孩兒刺繡頭紗》。

Summer婚宴上穿著的主婚紗優雅又具有個性，林莉也分享，自己在這套下了多功夫，多次和打版師溝通，叮嚀不允許一丁點比例上的不協調，因為這個重責大任，她還因此瘦了5公斤，Summer則感激地說：「新郎新娘每天都吃得好睡得好，團隊卻每天忙碌且焦慮，我們真的很幸福。」Summer也給其他準新人建議，「新娘要多嘗試、一定會找到適合自己的婚紗。」