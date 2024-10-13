蕭敬騰、Summer禮服「喜鵲刺繡」藏寓意　象徵堅定不移的愛情

▲兩人身著成對的SHIATZY CHEN全手工訂製中式禮服。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

蕭敬騰、Summer今（13日）舉辦婚宴，現場眾星雲集，早先釋出的一套中式婚紗照，讓人眼睛一亮，兩人穿著成對的夏姿全手工訂製中式禮服，均以成對的喜鵲刺繡為亮點，象徵著兩人忠貞不移的愛情。

蕭敬騰身著一身冰藍色絲緞訂製中式禮服，內搭米白色長袍，融入宋代特色的「馬面裙」元素，將前後片設計在保留傳統精髓的同時，巧妙結合了現代設計語彙，一筆豪氣地綴上象徵高雅、有節的竹林。而上方運用夏姿精湛熟稔的刺繡工藝，繡縫出成雙對的喜鵲，低語埋藏著兩人專屬寓意與祝福。

而Summer的禮服同樣採用兩件式設計，外搭中式經典立領背心上衣，保留了女性的溫婉與柔美；內搭則為一襲削肩旗袍式禮服，大膽的削肩與露背剪裁，將率性與柔媚完美融合，展現出新娘自信且獨特的魅力，裙襬擺動間，盡展出裙身栩栩如真的喜鵲刺繡，別於男士禮服，增添數朵象徵高雅、美好的蘭花圖騰。

▲Jean Schlumberger by Tiffany 石上鳥鑽石胸針。

寓意幸福的還不只繡縫在身上的喜鵲，蕭敬騰在婚禮現場選擇搭配Tiffany & Co. 最具代表性的Jean Schlumberger by Tiffany 石上鳥胸針現身，嚴選鑽石與坦桑石兩款珍稀寶石作為主石設計，上頭用以鑽石鑲嵌的鳳頭鸚鵡是歡欣滿載、幸福怡然的象徵。