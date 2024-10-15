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韓團Stray Kids鉉辰混搭卡地亞經典作　時髦穿搭猛放電

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▲▼ Stray Kids成員鉉辰成為卡地亞品牌大使 。（圖／翻攝IG）

▲Stray Kids成員鉉辰成為卡地亞品牌大使。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓團Stray Kids成員鉉辰（Hyun-Jin）人氣旺，成為卡地亞（Cartier）最新品牌大使，24歲的他一身簡約服裝，混搭品牌標誌性的Trinity、Love及Panthère de Cartier美洲豹腕錶，毫不費力就將百年經典融入時尚穿搭，對著鏡頭放電迷倒粉絲。

▲▼ Stray Kids成員鉉辰成為卡地亞品牌大使 。（圖／翻攝IG）

▲鉉辰示範卡地亞Trinity系列時髦穿搭。

鉉辰在最新形象照中，戴上許多卡地亞Trinity系列作品，因為此系列今年歡慶100周年，18K金、白金與玫瑰金三環首度以枕形造型亮相，近期更令精品迷驚喜的是卡地亞台中大遠百專賣店、卡地亞台北101旗艦店接力展開限時POP-IN，再度釋出與日本設計師阿部千登勢的品牌sacai聯名的TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai珠寶，個性耳環能轉換成戒指是熱門之選；此外，同場加映鋪鑲滿鑽的Trinity華麗手環，以完整Trinity陣容吸引顧客。

▲▼ Stray Kids成員鉉辰成為卡地亞品牌大使 。（圖／翻攝IG）

▲鉉辰拿著卡地亞Trinity 100周年推出的枕形Trinity戒指。

▲▼ Stray Kids成員鉉辰成為卡地亞品牌大使 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Trinity手環大型款，鑲嵌1,545顆共重38.97克拉的圓形明亮式切割鑽石。

▲▼ Stray Kids成員鉉辰成為卡地亞品牌大使 。（圖／翻攝IG）

▲▼ Stray Kids成員鉉辰成為卡地亞品牌大使 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Trinity for Chitose Abe of sacai耳環（上）可轉換為戒指。

▲▼ Stray Kids成員鉉辰成為卡地亞品牌大使 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Trinity for Chitose Abe of sacai項鍊。

卡地亞藉由鉉辰的時髦演繹，獲得年輕世代矚目，他同時也是義大利品牌Versace全球品牌大使，到米蘭時獲得Versace設計師Donatella Versace盛情款待，並親自為他打造演唱會表演服裝並陪他試裝，備受禮遇。

▲▼ Stray Kids成員鉉辰成為卡地亞品牌大使 。（圖／翻攝IG）

▲Donatella Versace（右）盛情接待Versace全球大使鉉辰。（圖／翻攝hynjinnnn IG）

▲▼ Stray Kids成員鉉辰成為卡地亞品牌大使 。（圖／翻攝IG）

▲Donatella Versace（右）為鉉辰打造演唱會服裝。（圖／翻攝hynjinnnn IG）

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關鍵字：

鉉辰, Cartier, 卡地亞, Trinity, Versace

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