袁艾菲被老公咬耳朵笑到魚尾紋現形　同戴巧克力對錶甜滋滋

▲老魚緊摟著袁艾菲還咬耳朵，夫妻搞笑又甜蜜的互動甜滋滋。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星袁艾菲和老公余岱宗（老魚）結婚5年，不時拍Youtube影片分享生活趣事，夫妻倆近日合體為MIDO Multifort TV系列巧克力錶拍形象照，甜蜜互動全被捕捉下來，老魚霸氣緊摟袁艾菲還咬耳朵，逗得她笑到魚尾紋都現形，她不甘示弱爆料老公凡事都以省時為優先，例如面對很熟的家人不會說「知道了」，只會說單字「知」，不過她沒忘了放閃，甜蜜說：「沒想到這樣的他，竟然願意花費寶貝的十年來等我！」

▲袁艾菲戴著MIDO Multifort TV 35腕錶44,400元，老魚戴Multifort TV Big Date腕錶40,100元。

袁艾菲承認走入婚姻，絕對有浮現「請老公吃大便」、「拿手錶當手指虎敲頭」的衝動念頭，但更多時間慶幸選擇的伴侶是老魚。兩人近期一起戴上MIDO復古電視機造型的Multifort TV系列巧克力色腕錶曬恩愛，袁艾菲戴著Multifort TV 35系列玫瑰金PVD鍊帶錶，老公則選戴搭配棕色立體浮雕橡膠錶帶的Multifort TV Big Date腕錶，她直呼：「兩款錶像極了70%黑巧克力，甜度剛剛好，有益身心健康。」

▲TUDOR ROYAL直徑41毫米、巧克力棕色錶面腕錶，124,000元。（圖／帝舵表提供）

予人溫暖感受的巧克力色也躍上帝舵表（TUDOR）ROYAL系列，除了錶徑28毫米錶款搭配鑲鑽錶圈，其他34、38及41毫米錶徑腕錶均搭黃金坑紋錶圈，再配上陽光放射紋的巧克力色面盤，散發迷人光芒，搭配俐落鍊帶，是一年四季都好搭配的款式。