「最美校花」簡廷芮當媽依然飄少女味　難敵母女裝魅力

▲簡廷芮與女兒「小蘿蔔」一起穿藍色母女裝出席童裝品牌Little Ground活動。（圖／Little Ground提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

因演出《我的少女時代》陶敏敏一角走紅的女星簡廷芮，被封為「最美校花」，2020年她與精密工具製造業小開老公賴冠儒結婚，生下一對兒女湊成「好」字，幸福洋溢，日前她特別帶女兒「小蘿蔔」為南韓童裝品牌Little Ground開幕站台，母女倆穿藍色親子裝，還一起綁了母女頭髮型，可愛指數破表。

▲簡廷芮耐心為女兒介紹洋裝。

32歲的簡廷芮升格當媽媽後，狀態依然如少女，經常穿露肚裝、迷你裙流露青春氣息，唯一改變是她熱衷為孩子做造型，逛起南韓童裝Little Ground相當起勁，她耐心為女兒介紹每一件服裝，能與女兒配成母女裝的設計格外吸引她。

▲簡廷芮（右）與老公賴冠儒曾為點睛品旗下鑽飾專屬訂製品牌PROMESSA合體放閃。（圖／點睛品提供）



簡廷芮不只帶可愛的女兒一起出席活動，也曾與老公賴冠儒合體為點睛品旗下鑽飾專屬訂製品牌PROMESSA拍攝情人節宣傳片，兩人首次一起工作默契絕佳，將平日在家裡的甜蜜情節搬到片場，賴冠儒不藏私公開平時討老婆歡心的絕招—現場替簡廷芮戴上最大最閃的PROMESSA小皇冠18K白金鑽石戒指，果然逗得老婆笑呵呵。