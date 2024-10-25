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沛納海複雜功能看了不眼花　錶背秀月份、年份和閏年

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▲▼Panerai,Breitling 。（圖／公關照）

▲沛納海Radiomir 萬年曆兩地時間 Goldtech™ 腕錶，1,548,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）於1935年10月24 日為義大利皇家海軍推出Radiomir 腕錶原型，1940年代設計出大型枕形精鋼錶殼、發光的數字和時標、線型錶耳的Ref.3646，奠定Radiomir腕錶的經典輪廓。品牌於錶款誕生周年之際，發表此系列第一只結合萬年曆功能的Radiomir 萬年曆兩地時間 Goldtech™ 腕錶，一如沛納海的簡潔風格，將複雜功能以最簡明的方式呈現，各功能一目了然。

▲▼Panerai,Breitling 。（圖／公關照）

▲沛納海Radiomir 萬年曆兩地時間 Goldtech™ 腕錶於錶背顯示月份、年份和閏年等資訊。

Radiomir萬年曆兩地時間Goldtech™ 腕錶以Goldtech™ 紅金打造錶殼，搭載沛納海具3日動力儲存的P.4100自動機芯，白色太陽放射紋三明治磨砂面盤呈現時與分、GMT 功能、24小時顯示、日期與星期，翻到透明錶背則顯露月份、年份和閏年資訊。

▲▼Panerai,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Premier B19 Datora 42璞雅計時萬年曆腕錶140周年限量版。（圖／百年靈提供）

今年歡慶140周年的百年靈（Breitling），特別為Premier、Navitimer航空計時和Chronomat等3大系列推出旗艦錶款慶祝，均裝載品牌第一款萬年曆計時B19機芯，具全日曆與月相功能，可自動校正包括28、30、31天的月份和閏年，能運行近一個世紀而無須調整，且有96小時的動力儲存，其金質呈現自動盤也經過精雕細琢，呈現百年靈歷史悠久的蒙柏朗製錶廠圖案，此款機芯運用在品牌3個風格各異的系列中，提供藏家多元的選擇。

►沛納海輕盈綠錶不到100克　輕量材質紋理獨一無二

► 沛納海致敬美國海豹部隊　4粗獷軍錶帥翻

關鍵字：

Panerai, 沛納海, Breitling, 百年靈

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