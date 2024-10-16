沛納海輕盈綠錶不到100克　輕量材質紋理獨一無二

▲沛納海於墨西哥國際高級鐘錶展發表Luminor Quaranta Carbotech™ 腕錶，408,000元。（圖／沛納海提供）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海於墨西哥國際高級鐘錶展，發表Luminor Quaranta系列首款採用 Carbotech™ 碳纖維複合錶殼的Luminor Quaranta Carbotech™腕錶，整只錶重量不到100克歸功於此輕量耐用材質，且具絕佳的強度重量比，能有效抵抗外部壓力與鏽蝕，外觀呈現霧黑色與不規則紋理，代表每一只錶都是獨一無二。





▲沛納海Luminor Quaranta系列錶款首次採用Carbotech™ 碳纖維複合錶殼。





▲沛納海Luminor Quaranta Carbotech™ 腕錶透明錶背顯露P.900 自動上鍊機芯。

Luminor Quaranta Carbotech™腕錶搭配綠色霧面三明治面盤，搭配同色系的橡膠錶帶展現活潑運動風格，並隨錶附一款小牛皮錶帶向1960年代沛納海錶款致敬；透明錶背則顯露3日動力儲存的P.900自動上鍊機芯，防水300米。





▲Blancpain Air Command飛返計時碼錶，摺疊扣款703,000元。（圖／Blancpain提供）

Blancpain則從深受飛行員信賴的1950年代計時碼錶獲得啟發，推出錶徑分別為42.5毫米和36.2毫米的綠色款Air Command飛返計時碼錶，各限量200只與100只，兩款錶均以緞面與拋光加工的23級鈦金屬材質打造，並配備了雙向倒數計時鈦金屬錶圈、陶瓷嵌件、夜光數字和時標；兩款錶都搭載飛返計時自動上鍊機芯，方便飛行員開啟新計時，最特別是18K金自動盤造型宛如老式飛機螺旋槳，呼應設計主題。

