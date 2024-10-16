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維密天使回娘家　凱特摩絲、法國前第一夫人驚喜走秀

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▲▼ 維密大秀 。（圖／路透社）

▲維密天使們謝幕，法國前第一夫人、超模卡拉布妮（前排右二黑色蕾絲褲者）走置中位置。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

睽違6年，美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）重啟時尚大秀，今台北時間上午7時在BLACKPINK成員Lisa的歌聲中揭開序幕，身穿粉紅裝的美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）戴著粉紅翅膀緩緩升起，掛頭牌走上伸展台，宣告「維密天使」回歸，這場大秀動員的模特兒集合老中青三代，英國資深超模凱特摩絲（Kate Moss）、法國前第一夫人卡拉布魯妮（Carla Bruni-Sarkozy）驚喜現身，掀起另一波高潮。

▲▼ 維密大秀 。（圖／路透社）

▲吉吉哈蒂德是2024維密大秀的開場模特兒。（圖／路透社）

維多利亞的秘密2019年因品牌因面臨業績、定位危機，且對審美疲乏等原因停辦，今年決定重啟大秀，擁抱多元文化，被品牌捧紅的維密天使回娘家，吉吉哈蒂德、中生代的超模阿德瑞娜利瑪等全面回歸，資深超模凱特摩絲與卡拉布魯尼則穿黑色蕾絲內衣登台，展示熟女之美。

▲▼ 維密大秀 。（圖／路透社）

▲英國傳奇超模凱特摩絲驚喜現身維密大秀。

壓軸登場、引領群模謝幕的超模泰拉班克斯（Tyra Banks），相隔19年再登上維密伸展台掩不住興奮之情，她是第一個登上維多利亞的秘密大秀的黑人模特兒，1997年一直到2005年擔任維密天使，也開創了節目《超級名模生死鬥America's Next Top Model》紅極一時。

▲▼ 維密大秀 。（圖／路透社）

▲泰拉班克斯睽違19年再登上維密伸展台，壓軸走秀引領名模們謝幕。

▲▼ 維密大秀 。（圖／路透社）

▲被維密大秀捧紅的超模阿德瑞娜利瑪也重返伸展台當維密天使。（圖／路透社）

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關鍵字：

維多利亞的秘密, Victoria’s Secret, 卡拉布妮, 凱特摩絲, 吉吉哈蒂德, 泰拉班克斯

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