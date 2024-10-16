Lisa火辣助陣維密大秀！「連換3戰袍」蕾絲內衣、星空披風露S曲線吸睛

記者鮑璿安／台北報導

時隔六年，紐約時間15日晚間六點維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）時尚大秀終於回歸，華麗的表演嘉賓、天使超模們成為萬眾矚目的焦點，而韓團BLACKPINK成員Lisa穿著中空金屬戰袍登台演唱，將氣氛炒熱到最高點。

Lisa稍早走上維多利亞的秘密紅毯，她身穿閃鑽裝飾的內衣，搭配一路延伸到腰部的星星元素項鏈，而她身上的透視披風造型也很熟悉，來自於維密在2018年的最後一次大秀，當時超模Taylor Hill在伸展台上演繹這套星空披風，以火辣風格詮釋品牌特色。

▲Lisa此次登台演唱單曲〈Rock Star〉，她換上搖滾巨星般的金屬科技感胸衣、蕾絲內衣裝 。（圖／路透）

Lisa此次登台演唱單曲〈Rock Star〉，她換上搖滾巨星般的金屬科技感胸衣，露出纖細腰身，搭配上扣環元素短褲，散發出光芒四射的舞台效果，隨著她的勁歌熱舞之間為維密助陣。緊接著也換上了黑色薄紗蕾絲裙裝，展現截然不同的性感氛圍。此外，新生代歌手Tyla、傳奇歌手雪兒Cher也都登台，讓人視覺和聽覺都一次滿足。





▲新生代歌手Tyla、傳奇歌手雪兒Cher也都登台 。（圖／路透）