維密大秀隔6年強勢回歸有何改變？大尺碼模特兒、立即購買模式力求轉型

記者鮑璿安／綜合報導

知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）在2018年宣布停辦大秀，走過崇尚「纖瘦美」的狹隘審美觀念，6年時間內品牌力求逆轉形象，台灣時間10月16日一早終於迎來維密大秀全新盛大回歸，被視為歷經低谷後的再次展翅，請到重量級超模助陣、BLACKPINK成員Lisa也參與演出，跟過去的維密秀有何不同之處？





▲台灣時間16日早上，終於迎來維密大秀盛大回歸 。（圖／路透）

維密大秀的歷史從1995年到2018年長達23年時間，不光是一場內衣秀那麼簡單，品牌與藝人歌手合作結合音樂演出，連巨星Lady Gaga、 Taylor Swift都曾經是秀場嘉賓。更會依據當年主題而推出不同的舞台設計，也捧紅了許多穿著巨型天使羽翼的「維密天使」，像是Adriana Lima（阿德瑞娜利瑪）、卡莉克勞斯（Karlie Kloss）等超模，寫下「內衣帝國」的傳說。

過去憑藉性感風格邁向巔峰，因女性意識抬頭後，品牌「以瘦為美」的性感審美屢屢受挫，由於缺乏對身材多樣性的包容，審美與現今社會背道而馳，導致了維密大秀收視率逐漸低迷，並決定在2019年停辦，而後又爆出營銷執行長Ed Razek的歧視風波，重創維密苦苦經營已久的形象。當然也反映在銷售數字上，2020年品牌第一季的銷售額下降了37%，連續三季都是虧損，永久關閉在美國和加拿大的250間分店，並且外媒指出維密虧損高達88億台幣，總銷售額跌了46%。

▲超模Gigi Hadid披著巨大粉紅翅膀隆重開場。（圖／路透）

近年來則是維密力爭轉型的時刻，大眾都在關注這次回歸的維密秀會蛻變成什麼模樣？維密首席執行官馬丁沃特斯 （Martin Waters）日前曾表示：「維多利亞的秘密希望成為女性賦權的全球『倡導者』。當世界發生變化時，我們反應太慢，需要停止關注男人想要什麼，而要關注女人想要什麼。」強調會致力於支持女性的聲音和她們獨特的觀點。





▲大尺碼模特兒Ashley Graham 。（圖／路透）





▲BLACKPINK成員Lisa登台表演 。（圖／路透）

全新的維密大秀邀請BLACKPINK成員Lisa、新生代歌手Tyla、傳奇歌手雪兒Cher擔任表演嘉賓，而超模Gigi Hadid披著巨大粉紅翅膀隆重開場，還有熟悉的Tyra Banks、Kate Moss、Taylor Hill等知名超模回歸。除了演出陣仗很華麗之外，造型也緊跟著當下流行在走，品牌這次邀請前法國《Vogue》總編輯Emmanuelle Alt擔任造型指導，不難發現許多華麗翅膀演變成更加多元的形式，背上緞帶、羽毛、字母Logo造型，都是對美的不同解讀，全新定義出屬於女性本身的夢幻氛圍。

而大尺碼模特兒Jill Kortleve、Ashley Graham、Paloma Elsesser一一登台，體現各個體型的穿著方式，有別於維密過去對纖細尺寸的迷戀，也回歸對實穿、舒適性的考量。值得一提的是，這次的維密大秀首度採用（See-now-by-now）秀後立刻販售的模式，也就是模特兒在伸展台上演繹的單品，隨即更新到官網進行販售，最終將對天使的幻想拉回現實之中。