風Luxury／崑崙錶古幣一分為二藏機芯　紀念但丁誕辰700周年

▲崑崙Heritage Artisans Coin Zecca錢幣錶米蘭帶款，紀念但丁誕生700周年，450,000元。（圖／崑崙錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

將歐洲古幣融入配飾設計之中，寶格麗（BVLGARI）是最為人熟知的品牌，由於品牌傳人尼可拉寶格麗（Nicola Bulgari）熱衷於收集錢幣，促使了品牌於1960年代推出Monete古幣珠寶，至今仍深受藏家喜愛，因為「做一件珠寶就是少一枚古幣」，數量只會越來越稀少。而曾推出美國金幣錶的崑崙錶（Corum），近期則將義大利於1965年發行的500里拉鋼製錢幣製成錶，紀念「義大利語之父」但丁（Dante Alighieri）誕辰700周年。

▲崑崙Heritage Artisans Coin Zecca錢幣錶採用發行於1965年、面值500里拉的錢幣，450,000元。

崑崙錶於1964年推出Coin Watch錢幣錶轟動錶界，選擇以20美元金幣製作錶盤象徵「時間就是金錢」，吸引已故美國總統雷根（Ronald Reagan）、普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）收藏。今年再現錢幣錶風采，選擇義大利1965年發行的500里拉製作限量錶，巧妙將錢幣一分為二，正面錶盤展現但丁《神曲》中的「天堂」以太陽光線和十顆星星呈現，俯瞰著象徵「地獄」的火焰及「煉獄」的雲朵，右側的「R」標誌代表羅馬造幣廠，底部則刻500里拉和鑄造年份。

▲崑崙錶將錢幣的另一面作為錶背，展示了拉斐爾在梵蒂岡房間壁畫中的但丁肖像。

翻到錶背則是錢幣的另一面，呈現拉斐爾在梵蒂岡房間壁畫中的但丁肖像，微向左側的頭部飾以象徵榮耀的月桂冠，周圍則環繞著文字「義大利共和國」；崑崙CO 082自動機芯就藏於兩面錢幣之間，共有米蘭編織錶帶與牛皮錶帶兩款，各限量700只，紀念但丁誕辰700周年。

▲寶格麗Monete 18K 玫瑰金古幣項鍊。（圖／翻攝寶格麗官網）

寶格麗則蒐羅來自地中海地區與歐洲的古幣，時間橫跨相當廣泛，甚至有2000年前的古幣，巧妙與前衛金質線條珠寶結合，激盪出時髦火花，款式包括鍊墜、頸鍊、戒指、手環，自60年代問世以來風靡至今。





▲寶格麗Monete 18K玫瑰金古幣手環。（圖／翻攝寶格麗官網）