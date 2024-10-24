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村上隆小花笑臉變陀飛輪　聯手HUBLOT造千萬繽紛寶石錶

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▲▼ HUBLOT,JLC 。（圖／公關照）

▲日本藝術家村上隆開心秀與HUBLOT第六度合作的MP-15村上隆陀飛輪藍寶石彩虹腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶）自2021年攜手日本知名當代藝術家村上隆（Takashi Murakami）推出聯名錶後，屢屢帶給藏家驚喜，今年第6度攜手打造全球限量20只的MP-15村上隆陀飛輪藍寶石彩虹腕錶，再次以村上隆標誌性的繽紛小花為主角，中置笑臉展現陀飛輪與時間，周圍則環繞鑲嵌400顆彩色寶石的12片藍寶石花瓣與時標色系相呼應，可愛俏皮的設計予人好心情，也彰顯精湛的製錶工藝，定價11,543,000元。

▲▼ HUBLOT,JLC 。（圖／公關照）

▲HUBLOT MP-15村上隆陀飛輪藍寶石彩虹腕錶限量20只，11,543,000元。

HUBLOT延續為Only Watch慈善拍賣會推出的MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕錶設計概念，新版本的MP-15村上隆陀飛輪藍寶石彩虹腕錶的寶石配色更為亮麗，12片漸層色花瓣鑲嵌紅寶石、紫水晶、藍色托帕石、沙弗萊石，以及粉色、橙色、黃色及藍色的藍寶石，襯托具120小時動力儲存的HUB9015手動上鍊中置陀飛輪機芯，此錶款不僅可以傳統方式上鍊，亦可使用品牌特製製筆形機械上鍊裝置，其裝置可經由USB充電後，置於錶冠上即可輕鬆為機芯上鍊100圈。

▲▼ HUBLOT,JLC 。（圖／公關照）

▲HUBLOT MP-15村上隆陀飛輪藍寶石彩虹腕錶透明錶背顯露HUB9015手動上鍊中置陀飛輪機芯。

積家（Jaeger-LeCoultre）也積極跨界合作，推行「匠心製造」（Made of Makers）計劃，近期與法國調香大師Nicolas Bonneville合作，以積家品牌個性與經典錶款為靈感，調製THE TIMELESS STORIES（雋永故事）、THE CELESTIAL ODYSSEY（星空傳奇之旅）、THE PRECISION PIONEER（精準先鋒）三款獨家香氛，並以擴香瓶、香氛蠟燭、擴香陶瓷形式展現，不過未對外販售，僅保留給品牌貴賓。

▲▼ HUBLOT,JLC 。（圖／公關照）

▲積家「匠心製造」全新藝術合作，邀請調香藝術大師Nicolas Bonneville為品牌調製標誌性特色香氛。（圖／積家提供，以下同）

▲▼ HUBLOT,JLC 。（圖／公關照）

▲Nicolas Bonneville為積家設計的3款標誌性特色香氛，款式包括香氛蠟燭，均不販售僅保留給積家貴賓。

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關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, 村上隆, 積家, Jaeger-LeCoultre

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