天梭鍛造碳錶挑戰入門新低價　輕盈、獨一無二紋理太誘人

▲擔任天梭表亞太區形象大使的韓星李棟旭，佩戴PRX鍛造碳矽游絲腕錶40mm。（圖／天梭表提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）去年首次採用鍛造碳材質打造Sideral腕錶，今年將此具輕量、高強度、耐腐蝕且紋理獨一無二的材質運用在人氣錶款PRX上，推出PRX鍛造碳矽游絲腕錶，且機芯升級為配備矽游絲以抵禦磁場與溫差影響的Powermatic 80自動上鍊機芯，價格更具競爭力，以33,000元的訂價挑戰同級錶款入門價。





▲天梭PRX鍛造碳矽游絲腕錶價格極具競爭力，33,000元。



▲天梭PRX鍛造碳矽游絲腕錶的透明錶背可欣賞配備升級矽游絲的Powermatic 80自動上鍊機芯。

1978年誕生的天梭表PRX系列，在2021年強勢回歸，承襲70年代設計美學，以酒桶型錶殼設計嵌入纖薄的圓形錶圈，大受歡迎，天梭表也持續推出豐富款式滿足錶迷，最新PRX鍛造碳矽游絲腕錶便是備受矚目之作，因錶殼及錶面皆以鍛造碳製成，戴起來輕盈且抗衝擊、抗腐蝕，而錶背則顯露升級的80小時動力儲存機芯，是進入機械錶世界的優質選擇。

▲Hamilton與日系美國設計公司Engineered Garments合作打造Khaki Field Titanium Engineered Garments限量錶。（圖／Hamilton提供，以下同）



Hamilton（漢米爾頓）近日則與總部位於紐約的日系美國品牌Engineered Garments合作，發表限量1,999只的Hamilton Khaki x Engineered Garments限量錶，Engineered Garments創辦人鈴木大器從工裝、軍裝和運動服中汲取靈感，選擇接近Khaki原裝尺寸36毫米錶殼設計，以輕盈且耐用的鈦金屬打造極簡風格錶款，忠於陸戰腕錶的使用目的；內載80小時動力儲存的H-10自動機芯，配備Nivachron™ 平衡彈簧具絕佳抗磁性，並提升抵禦溫度變化和衝擊的能力。





▲Hamilton限量1,999只的Khaki Field Titanium Engineered Garments 限量版，38,000元。（圖／Hamilton提供）