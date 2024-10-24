fb ig video ETtoday search mobile

天梭鍛造碳錶挑戰入門新低價　輕盈、獨一無二紋理太誘人

>

▲▼Hamilton,Tissot 。（圖／公關照）

▲擔任天梭表亞太區形象大使的韓星李棟旭，佩戴PRX鍛造碳矽游絲腕錶40mm。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）去年首次採用鍛造碳材質打造Sideral腕錶，今年將此具輕量、高強度、耐腐蝕且紋理獨一無二的材質運用在人氣錶款PRX上，推出PRX鍛造碳矽游絲腕錶，且機芯升級為配備矽游絲以抵禦磁場與溫差影響的Powermatic 80自動上鍊機芯，價格更具競爭力，以33,000元的訂價挑戰同級錶款入門價。

▲▼Hamilton,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭PRX鍛造碳矽游絲腕錶價格極具競爭力，33,000元。

▲▼Hamilton,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭PRX鍛造碳矽游絲腕錶的透明錶背可欣賞配備升級矽游絲的Powermatic 80自動上鍊機芯。

1978年誕生的天梭表PRX系列，在2021年強勢回歸，承襲70年代設計美學，以酒桶型錶殼設計嵌入纖薄的圓形錶圈，大受歡迎，天梭表也持續推出豐富款式滿足錶迷，最新PRX鍛造碳矽游絲腕錶便是備受矚目之作，因錶殼及錶面皆以鍛造碳製成，戴起來輕盈且抗衝擊、抗腐蝕，而錶背則顯露升級的80小時動力儲存機芯，是進入機械錶世界的優質選擇。

▲▼Hamilton,Tissot 。（圖／公關照）

▲Hamilton與日系美國設計公司Engineered Garments合作打造Khaki Field Titanium Engineered Garments限量錶。（圖／Hamilton提供，以下同）

Hamilton（漢米爾頓）近日則與總部位於紐約的日系美國品牌Engineered Garments合作，發表限量1,999只的Hamilton Khaki x Engineered Garments限量錶，Engineered Garments創辦人鈴木大器從工裝、軍裝和運動服中汲取靈感，選擇接近Khaki原裝尺寸36毫米錶殼設計，以輕盈且耐用的鈦金屬打造極簡風格錶款，忠於陸戰腕錶的使用目的；內載80小時動力儲存的H-10自動機芯，配備Nivachron™ 平衡彈簧具絕佳抗磁性，並提升抵禦溫度變化和衝擊的能力。

▲▼Hamilton,Tissot 。（圖／公關照）

▲Hamilton限量1,999只的Khaki Field Titanium Engineered Garments 限量版，38,000元。（圖／Hamilton提供）

►張韶涵名錶一只換一只　巡迴演唱戴百萬「錶王」

►歐米茄復刻首款太空錶　外型原汁原味、機芯大升級

關鍵字：

TISSOT, 天梭表, Hamilton, 漢米爾頓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

張韶涵名錶一只換一只　巡迴演唱戴百萬「錶王」

張韶涵名錶一只換一只　巡迴演唱戴百萬「錶王」

黛咪摩爾穿深V禮服看不出61歲　珍娜姊妹同台較勁火辣曲線畢露

黛咪摩爾穿深V禮服看不出61歲　珍娜姊妹同台較勁火辣曲線畢露

蘇富比台北展60億拍品　乾隆逾2億轉旋瓶、莫內《睡蓮》開放參觀

蘇富比台北展60億拍品　乾隆逾2億轉旋瓶、莫內《睡蓮》開放參觀

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想 林口三井二期試營運對外見客　100間亮點新店一次看 「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累 超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高 先看到女人、小孩還是男人？測試你最近的情緒狀態 染後髮色不持久？5款必收「護色髮品」一次看 8千坪林口三井Outlet二館10／23試營運　100間新店逛起來！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面