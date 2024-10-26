關穎杜百萬愛馬仕鱷魚皮包伴遊杜拜　奢華行開箱厲害飯店

▲關穎搭機裝一派休閒，搭配貴氣的愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛關穎9月帶著兒女遊杜拜，她從登機起就展現貴氣千金派頭，身穿綠色帽T的她拎愛馬仕（HERMÈS）罕見的綠色鱷魚皮柏金包，完美呼應她的服裝色系，抵達後又亮出桃紅色的鱷魚皮凱莉包，光是旅行包就上百萬元了。





▲關穎亮出愛馬仕鱷魚皮柏金包，指間的立體大象戒指也很吸睛。（圖／翻攝kwanterri IG）

關穎到杜拜旅行，選擇被譽為當代工程奇蹟的One&Only One Za’abeel酒店，由裡而外的設計都讓她讚不絕口，此五星酒店外觀為不對稱的建築，最引人矚目是個橫跨並延伸到並排的摩天大樓之外的水平平台The Link，而內部飯店的咖啡廳與餐廳更讓她盛讚美極了，氣派、現代、摩登、絢麗的形容詞全用上，她和小孩光是吃、逛、玩和拍就不知道從何結束了。





▲關穎穿花洋裝搭配愛馬仕桃紅色的鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝kwanterri IG）

此行關穎展現她對亮色系包款的喜愛，她所拎的愛馬仕綠色鱷魚皮柏金包、桃紅色鱷魚皮凱莉包，都是珍罕之作。她的奢華之旅也少不了池畔美照，換上中央挖洞的泳衣，展現勤練有成的窈窕身材，果然是辣媽界代表人物。

▲關穎身材保養得宜，在飯店泳池留下美麗倩影。（圖／翻攝kwanterri IG）