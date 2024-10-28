楊謹華感情事業兩得意　百萬美鑽上身閃耀幸福光

▲楊謹華詮釋Hearts On Fire珠寶的秋日穿搭。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星楊謹華8次入圍金鐘獎，今年終於以《不良執念清除師》鍍金，拿下金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，喜悅之情不言可喻。近日她戴上美國鑽石品牌Hearts On Fire靈感源自細緻羽毛的VELA系列珠寶，事業與感情兩得意的她全身上下散發著自信神采與幸福光芒，與百萬美鑽齊閃耀。

▲楊謹華佩戴Hearts On Fire VELA法式鑲嵌鑽石耳環782,000元，Crossover法式鑲嵌鑽石項鍊1,433,000元起，Cocktail鑽石套戒215,000元，手環1,260,000元起。

楊謹華不僅演藝表現亮眼，時尚品味也是備受肯定，她示範秋日時尚，穿著V領淺褐色毛料背心，搭配Hearts On Fire VELA Crossover 白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊、手環與鑽石耳環，並將VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指巧置於VELA Cocktail白K金鑽石套戒的羽翼中，相當時髦。





▲Hearts On Fire_VELA Cathedral Solitaire 鉑金鑲主鑽約1克拉戒指約505,000元起，搭配VELA Cocktail白K金鑽石套戒約215,000元。

粉絲最難忘的是楊謹華奪金鐘獎當晚，選穿Tom Ford 2024春夏系列的黑色繞頸連身褲，不僅正面挖空直逼肚臍，同時也大秀美背，完美身形全都露，她巧搭卡地亞（Cartier）Indomptables de Cartier美洲豹與斑馬手環與Panthère de Cartier美洲豹戒指，輕鬆展現女神氣勢。





▲楊謹華穿Tom Ford中空繞頸連身褲搭卡地亞出席金鐘獎的造型，令人印象深刻。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲楊謹華奪金鐘獎當晚戴卡地亞Indomptables de Cartier美洲豹與斑馬手環，3,230,000元。





▲楊謹華同時搭配卡地亞Panthère de Cartier美洲豹戒指，459,000元。