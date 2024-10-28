fb ig video ETtoday search mobile

楊謹華感情事業兩得意　百萬美鑽上身閃耀幸福光

>

▲▼楊謹華 。（圖／公關照）

▲楊謹華詮釋Hearts On Fire珠寶的秋日穿搭。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星楊謹華8次入圍金鐘獎，今年終於以《不良執念清除師》鍍金，拿下金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，喜悅之情不言可喻。近日她戴上美國鑽石品牌Hearts On Fire靈感源自細緻羽毛的VELA系列珠寶，事業與感情兩得意的她全身上下散發著自信神采與幸福光芒，與百萬美鑽齊閃耀。

▲▼楊謹華 。（圖／公關照）

▲楊謹華佩戴Hearts On Fire VELA法式鑲嵌鑽石耳環782,000元，Crossover法式鑲嵌鑽石項鍊1,433,000元起，Cocktail鑽石套戒215,000元，手環1,260,000元起。

楊謹華不僅演藝表現亮眼，時尚品味也是備受肯定，她示範秋日時尚，穿著V領淺褐色毛料背心，搭配Hearts On Fire VELA Crossover 白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊、手環與鑽石耳環，並將VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指巧置於VELA Cocktail白K金鑽石套戒的羽翼中，相當時髦。

▲▼楊謹華 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire_VELA Cathedral Solitaire 鉑金鑲主鑽約1克拉戒指約505,000元起，搭配VELA Cocktail白K金鑽石套戒約215,000元。

粉絲最難忘的是楊謹華奪金鐘獎當晚，選穿Tom Ford 2024春夏系列的黑色繞頸連身褲，不僅正面挖空直逼肚臍，同時也大秀美背，完美身形全都露，她巧搭卡地亞（Cartier）Indomptables de Cartier美洲豹與斑馬手環與Panthère de Cartier美洲豹戒指，輕鬆展現女神氣勢。

▲▼楊謹華 。（圖／公關照）

▲楊謹華穿Tom Ford中空繞頸連身褲搭卡地亞出席金鐘獎的造型，令人印象深刻。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼楊謹華 。（圖／公關照）

▲楊謹華奪金鐘獎當晚戴卡地亞Indomptables de Cartier美洲豹與斑馬手環，3,230,000元。

▲▼楊謹華 。（圖／公關照）

▲楊謹華同時搭配卡地亞Panthère de Cartier美洲豹戒指，459,000元。

►LV棋盤格紋躍上珠寶　首推休閒奢華風網球手鍊

►韓團Stray Kids鉉辰混搭卡地亞經典作　時髦穿搭猛放電

關鍵字：

楊謹華, Hearts On Fire, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

關穎杜百萬愛馬仕鱷魚皮包伴遊杜拜　奢華行開箱厲害飯店

關穎杜百萬愛馬仕鱷魚皮包伴遊杜拜　奢華行開箱厲害飯店

GP三金橋陀飛輪錶捨零件超通透　宛如漂浮半空中

GP三金橋陀飛輪錶捨零件超通透　宛如漂浮半空中

沛納海複雜功能看了不眼花　錶背秀月份、年份和閏年

沛納海複雜功能看了不眼花　錶背秀月份、年份和閏年

風Luxury／崑崙錶古幣一分為二藏機芯　紀念但丁誕辰700周年 汶萊王子妃拎150萬Dior「黛妃包」　貴氣千金喜歡就包色 Grand Seiko台灣限定錶慶在台70年　白孔雀面盤優雅開屏 村上隆小花笑臉變陀飛輪　聯手HUBLOT造千萬繽紛寶石錶 天梭鍛造碳錶挑戰入門新低價　輕盈、獨一無二紋理太誘人 張韶涵名錶一只換一只　巡迴演唱戴百萬「錶王」 黛咪摩爾穿深V禮服看不出61歲　珍娜姊妹同台較勁火辣曲線畢露

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面