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LV棋盤格紋躍上珠寶　首推休閒奢華風網球手鍊

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▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲LV品牌大使鄭好娟佩戴Le Damier de Louis Vuitton耳環與鍊墜。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Damier棋盤格圖案是LV（Louis Vuitton，路易威登）經典符碼之一，路易威登（Louis Vuitton）與其子喬治威登（George Vuitton）於1888年以3個數字8為靈感，同時也代表無限與永恆之意，創作出Damier棋盤格圖案，從裝飾硬箱、行李箱、配件一路到服裝系列，今年格紋躍上珠寶，推出Le Damier de Louis Vuitton珠寶系列，當中包括品牌第一款線條流暢的網球手鍊，與戒指都有不同寬度款式，單戴或疊搭都時髦有型。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲LV首次推出網球手鍊Le Damier de Louis Vuitton 18K金鑲嵌64顆約0.9克拉鑽石的3.5毫米款，456,000元。

催生Le Damier de Louis Vuitton珠寶系列的LV腕錶與珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof，以黃K金或白K金格狀方塊與鑽石詮釋Damier棋盤格圖案，有趣的是並非只是環繞成圈而已，而是如山脊般拱起交會，暗藏V字線條，中性風格男女皆宜，款式包括耳環、項鍊、3種寬度的戒指與網球手鍊等共12件新作，最特別的是LV首見的網球手鍊擁有絕佳的流暢度與觸感，戴上一直處於活動狀態也不會從手腕脫落，是休閒奢華風格的代表作。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲Le Damier de Louis Vuitton戒指有3種不同寬度，可相互疊搭。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲Le Damier de Louis Vuitton黃K金鑲嵌64顆約1.38克拉鑽石戒指，9毫米款388,000元。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲Le Damier de Louis Vuitton白K金鑲嵌28顆約0.42克拉鑽石戒指，3.5毫米款 142,000元。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲Le Damier de Louis Vuitton項鍊，196,000元。

法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）標誌性的幸運草圖騰Alhmbra系列推出嶄新設計，繼1989年於此系列首度鑲嵌藍瑪瑙後，今年再次重現其獨特之美，推出鑲嵌藍瑪瑙的Vintage Alhambra吊墜與耳環，還結合Alhambra系列問世50周年運用的璣鏤雕花工藝，創作Vintage Alhambra雙面戒指，戒指一面是藍瑪瑙、另一面為18K金璣鏤雕花，可隨心轉換佩戴。此外，品牌也打造藍瑪瑙與18K金璣鏤雕花幸運草圖騰間隔排列的Sweet Alhambra腕錶，不僅是時計，亦是一款珠寶手鍊。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Vintage Alhambra藍瑪瑙耳環161,000元，項鍊110,000元，雙面戒指202,000元，Sweet Alhambra腕錶635,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Vintage Alhambra雙面戒指，一面是18K金璣鏤雕花，另一面為藍瑪瑙，202,000元。

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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