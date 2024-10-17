楊祐寧黑色斯文錶超帥　卡地亞經典坦克錶納為收藏

▲楊祐寧與老婆Melinda精心打扮出席蕭敬騰的婚禮，他一身黑搭配卡地亞坦克錶。（圖／翻攝yoyang IG）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧近日常戴一款纖薄的黑色錶款，包括與老婆Melinda盛裝出席蕭敬騰的婚禮、大口吃披薩時都戴著，此外型簡潔的斯文錶款為卡地亞（Cartier）標誌性的Tank Louis Cartier坦克錶，以18K金錶殼搭配黑色真漆面盤與黑色鱷魚皮錶帶，鮮明的對比色調顯得摩登，與他的正裝或休閒裝扮都能完美搭配。





▲楊祐寧大吃披薩，手腕上的卡地亞坦克錶也很吸睛。（圖／翻攝yoyang IG）

卡地亞Tank坦克錶誕生於1917年，設計靈感誠如其名源自坦克車，讓坦克車二側的履帶，成為錶耳與錶殼一體成型的結構，完美演繹平衡美學，橫跨百年依然是品牌的熱門款。楊祐寧所戴的Tank Louis Cartier腕錶大型款，搭載手動上鍊機械機芯，是此系列的優雅之選。





▲卡地亞Tank Louis Cartier腕錶，大型款415,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

楊祐寧同時也收藏運動風格錶款，瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）要價上百萬元的Royal Oak皇家橡樹系列Jumbo腕錶就是他的愛錶之一，可見他對名錶品牌的經典錶款情有獨鍾。





▲楊祐寧和老婆吃日本料理，露出手腕上的百萬AP名錶。（圖／翻攝wangmelinda IG）