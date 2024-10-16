小S飄油頭味好羞　自信甩髮全靠一招

▲小S對於自己的髮況相當滿意，開心撥髮。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

小S（徐熙娣）今（16日）以年度品牌大使身分出席健髮中心DR CYJ發表會，身穿黑色緊身開高衩禮服的她大露美腿，還不時甩烏黑短髮，她表示體驗頭皮保養療程後，才驚覺到過去頭一直戴著「安全帽」，靠這招頭皮終於有一種輕盈感，讓她自認回春有少女感了。





▲小S穿黑色禮服展現窈窕曲線。（圖／記者黃克翔攝）

過去自認洗頭洗得很勤快的小S，第一次做頭皮保養療程時才驚覺原來頭皮有過敏，也有不少頭皮屑，經過調理後她恢復信心，最大的改變是她主持節目時，不用再怕高帥的來賓站在她的後方，笑著說：「他們不會再聞到我的油頭味了！」她對於近況很滿意，積極準備金鐘獎的戰袍，她放話說：「絕對不無聊！」





▲小S徐熙娣與女兒Lily許韶恩為《Marie Claire Taiwan美麗佳人》10月號封面人物。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

狀態絕佳的小S，女兒們的甜美外型也備受矚目，近期她與二女兒Lily許韶恩一同登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》10月號封面，一起以風衣造型響應國際乳癌防治議題的粉紅十月， Lily面對鏡頭秀出專業架勢，氣場一點也不輸給媽媽。

