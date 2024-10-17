Jennie迷你熱褲掛滿湯匙、叉子　網友打趣問「吃飯拿下來用」？

▲Jennie登上知名脫口秀節目《吉米夜現場》。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jennie於11日發行新單曲《Mantra》後勤跑宣傳，打歌服一套換一套，且多為小眾品牌，搭出她專屬的甜辣風格，也讓粉絲認識更多新興時尚品牌。近日她登上知名脫口秀節目《吉米夜現場》，身穿掛滿湯匙與叉子的迷你短褲超吸睛，網友打趣問「吃飯可以拿下來用」？





▲Jennie身穿Monique Fei短版上衣搭LSOUL短褲，並層疊配搭項鍊吸睛。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie所穿的黑色迷你熱褲出自越南品牌LSOUL的設計，上面掛著金屬鍊與湯匙、叉子等，逗趣設計相當搶眼，可想見行走間金屬碰撞還會發出聲響；她搭配的短版上衣則出自英國小眾品牌Monique Fei，她再疊搭紅色長珠鍊與3條個性項鍊，完美呼應她的黑、白與紅色系穿搭。





▲Jennie所穿的LSOUL短褲掛滿湯匙、叉子相當逗趣。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

而Jennie回答網友在Google的提問時，則選穿法國設計師品牌Jean Paul Gaultier格紋迷你裙裝，露單肩的穿法，再次展現她熱愛的甜美又微性感裝扮。她不僅積極宣傳自己的新歌，也不忘關注隊友們的動向，Lisa登上美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）大秀表演，她立刻轉發為Lisa精彩表演喝采。





▲Jennie回答大家在Google對她的提問，穿Jean Paul Gaultier格子裝。（圖／翻攝jennierubyjane IG）