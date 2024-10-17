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TASAKI聯手植村秀推迷人彩妝　9色眼影盤精緻如小提包必收

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▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲shu uemura植村秀聯手TASAKI推出限量聯名彩妝。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌TASAKI今年歡慶70周年驚喜不斷，頻頻跨界聯名創造話題，繼與人氣漫畫家藤本樹合作、聯手ASICS打造百萬限量版珍珠運動鞋後，又與日本彩妝品牌shu uemura植村秀攜手推出植村秀x TASAKI 限量聯名彩妝，以珍珠的華美光澤、鑽石的璀璨光芒為靈感呈現15款美妝商品，連包裝都有珍珠元素點綴，9色珍珠眼影盤配上珍珠與彎角裝飾宛若精緻小包包，吸睛度百分百。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒拿著shu uemura 植村秀x TASAKI 限量聯名彩妝的無色限水光嫩唇露珠光杏棕。

TASAKI擅長挑戰大膽、前衛的設計，賦予珍珠更豐富的時尚面貌，此次與植村秀合作的限量聯名彩妝，完美融合優雅與叛逆的風格，是年底節慶派對時刻裝扮的亮眼選擇，商品包括眼影、眼線液、雙色頰彩、唇膏、唇露等，於植村秀限定通路販售。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲shu uemura 植村秀x TASAKI 限量聯名彩妝包括唇露、眼影、眼線筆、雙色頰彩。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲猶如小提包的shu uemura 植村秀x TASAKI 限量聯名9色眼影盤相當精緻。

同為珍珠名家的MIKIMOTO，融合高級珠寶品牌的獨特視角與MIKIMOTO COSMETICS獨家技術，創造呵護肌膚的保養品，熱門選擇包括含有獨家配方「珍珠蛋白」的卓顏面膜，以及採用獨家真珠層與珍珠母貝成分製作的「Neck-Decollete and Hand Cream頸肩護手霜」，專為頸肩、手部肌膚設計的乳霜就是為了讓戴起珠寶更顯耀眼迷人，肌膚保養與珠寶搭配密不可分。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO卓顔面膜採用獨特黑珍珠蛋白配方。（圖／翻攝MIKIMOTO官網，以下同）

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO採用獨家珍珠層與珍珠母貝成分製作Neck-Decollete and Hand Cream頸肩護手霜。

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關鍵字：

TASAKI, 植村秀, MIKIMOTO

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