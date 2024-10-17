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宇宙人主唱小玉招了最愛漂亮　「理工男」方Q愛研究錶功能

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▲▼ 宇宙人 。（圖／公關照）

▲金曲樂團宇宙人三名成員方Ｑ（左起）、小玉、阿奎戴上不同款的「宇宙幻彩」限定款腕錶，各自展現獨特魅力。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金曲樂團宇宙人今（17日）出席CITIZEN宇宙幻彩限定腕錶新品發表會，各自戴上不同功能錶款展現個性魅力，輔仁大學織品服裝學系畢業的主唱小玉招認是團體中最愛漂亮的一位，台大畢業的理工男方Q笑稱：「若被小玉稱讚穿得好看，心裡會很開心！昨天就被他說（今）穿這套好。」阿奎也讚小玉品味好，可以直接當造型師。

▲▼CITIZEN,TISSOT 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能GPS衛星對時腕錶CC4057-60E，以絢爛面盤搭配漸層藍紫色的藍寶石玻璃錶圈，89,800元。

宇宙人今所戴的CITIZEN錶全出自宇宙幻彩限定腕錶系列，設計靈感源自地層與礦物，結合FUJIFILM結構色墨水技術，搭配多層次面盤創造出絢爛色調，且面盤均為100%可回收材質，強調對環保的重視。宇宙人3位團員個性不同選擇的款式各有特色，方Q是愛研究功能的理工男，被光動能電波時計飛行腕錶BY3005-56E吸引；小玉戴的光動能GPS衛星對時腕錶CC4057-60E讓他在任一時區都能精準掌握時間；阿奎則戴上光動能電波時計腕錶AT8286-65E，此外，新作還包括CB5878-56E男錶，以及兩款鑲嵌實驗室鑽石的女錶，展現地層的神祕色彩。

▲▼CITIZEN,TISSOT 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能電波時計腕錶AT8286-65E，57,800元。

▲▼CITIZEN,TISSOT 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能電波時計飛行腕錶BY3005-56E，34,800元。

▲▼CITIZEN,TISSOT 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能全球電波女錶EE1008-56E，35,800元。

天梭表（TISSOT）熱賣的PRX系列腕錶，也大玩色彩遊戲，近期首度加入漸層色面盤款式，推出冰河藍與午夜藍兩款迷人漸層色調錶款，搭載動力儲存80小時的Powermatic 80自動上鍊機芯，是正式與休閒場合均能完美搭配的實用款式。

▲▼CITIZEN,TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭PRX冰河藍漸層自動腕錶40mm，23,200元。（圖／天梭表提供，以下同）

▲▼CITIZEN,TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭PRX午夜藍漸層自動腕錶40mm，23,200元。

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關鍵字：

宇宙人, CITIZEN, TISSOT, 天梭表

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